警接首宗Deepfake多人視像會議案　涉AI扮嘴型配音　冒上司騙2億

撰文：何瑞芬
出版：更新：

網上「AI李家超」推銷虛假投資計劃影片幾可亂真，人工智能「深偽」（Deepfake）技術令人真假難分。警方上月底接獲首宗利用深偽手法，進行多人視像會議的欺詐案件，騙徒鎖定一間跨國公司，假冒英國總公司首席財務官，利用偽冒短訊指示香港下屬開多人視像會議進行秘密交易，多名「與會者」均是騙徒在網上下載真實影片，再用深偽技術，改變其口型及配上虛假聲音，最終受害公司合共轉帳2億元至騙徒戶口。

警方今年1月底接獲全港首宗利用深偽技術詐騙案件。左起：香港專業進修學校協理副校長林森、網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司陳純青、網絡安全組高級督察陳智穎。（何瑞芬攝劉

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司陳純青表示，今年1月底接獲全港首宗利用深偽技術進行多人視像會議的詐騙案件，更有別於以往「單對單」式詐騙，今次騙徒利用多人視像會議，利用技術偽造其他與會者的聲音及嘴型。

陳指出，受害方是一間跨國公司，其香港財務職員接到自稱是英國總公司首席財務官短訊，聲稱要進行秘密交易，需出席網上多人視像會議。視像會議上，有該名英國首席財務官及其他看似是英國財務職員，過程中香港職員被指示進行轉帳交易，前後轉帳15次、合共2億港元至本地5個銀行帳戶。

網上「AI李家超」及「AI馬斯克（Elon Musk）」投資騙案推銷虛假投資計劃影片幾可亂真。

他續稱，涉事香港公司約一星期後與總公司確認後，發現無該秘密交易，方知被騙報警案。除該名報案職員外，同公司也有其他職員被指示出席相關視像會議，期間假扮成英國首席財務官的騙徒，也曾利用WhatsApp、電郵及「單對單」的視像會議與香港職員溝通，加深可信性。

陳純青表示，事後調查發現視像會議中，香港職員所看到的「財務官」及其他「財務職員」片段，均是騙徒在網上下載的公開影片，並利用AI深偽技術，更改其嘴型及偽冒說話內容，職員不虞有詐，最終誤墮騙局。

警：騙徒多扮成上司　減穿幫機會

他稱，騙徒大多會假扮成事主上司，加入一些「好忙」等對話，事主因作為下屬不方便插嘴，從而減少穿幫機會。在該案中，「財務官」只簡單讓職員自我介紹後就無再互動。

陳提醒市民，現時網絡科技發達，AI技術已輕易能應用，深偽技術透過學習，也不止能模仿英語一種語言，呼籲市民交易時必須有意識要做「Fact check（查證）」：「眼見未為實，一定要查證。」

遇懷疑應要求對方做指定動作

網罪科網絡安全組高級督察陳智穎亦提醒市民，遇到可疑視像會議時，應要求對方在鏡頭前做指定動作，例如點頭等，並提問測試對方身份真偽。他亦呼籲市民切勿輕易提供人臉、指紋等生物辨識資料，倘涉及匯款要千萬小心。

香港專業進修學校協理副校長林森表示，常人難用肉眼或耳朵識辨真偽，即使光線、嘴型或有不吻合之處，但因市民多用手機，在較小屏幕中難以分辨。他指面對網絡安全挑戰，業界正積極研究用「AI偵測AI」，分析相關影像雜訊分佈等，準確率達70%以上。

警方指，去年首11個月共接獲31,843宗涉及科技罪案數字，損失達50.9億元，按年分別上升53%及72%；至於涉及網上投資騙案則有4,703宗，涉額30億元，按年大增1.8倍及2.5倍。

另外，涉及「AI李家超」及「AI馬斯克（Elon Musk）」投資騙案中，警方稱暫時未有接獲有人懷疑受騙的匯報。

渣打前職員騙兩客保費82萬　官斥影響銀行聲譽　判囚20個月前區議員王進洋涉電騙老婦10萬　申保釋再被拒　案將轉區院審政府前工程師涉30年前隱瞞物業利益　騙房津94萬元　罪成候判司法機構稱籲提防虛假傳票　以電子方式發出要求應訊或繳付罰款通訊辦稱電話騙案跌三成見成效　2月邀快遞公司加入短訊登記制電訊商兩年封鎖逾6800詐騙網　警防騙視伏App下月加舉報功能
警務處
詐騙
AI人工智能