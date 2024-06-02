網傳內地客紙皮被鋪露宿天星碼頭　附近商戶：佢哋排限量版玩具

內地旅客新形式「特種兵」訪港旅遊，引起本港各方關注。最近有網上相片傳出，指有大批內地旅客，半夜時份在尖沙咀天星碼頭鋪紙皮過夜，疑為內地客最新「窮遊」模式。《香港01》就事件，於今日（6月2日）凌晨時份到達天星碼頭視察，但未有發現這批「特種兵」，碼頭外空空如也。據附近商戶指出，早前確實有大批人士以紙皮被鋪過夜，但他們並非「露宿」，而是排隊購買限量版玩具，並且他們只排了兩晚，隨後已無人「留宿」。



網上照片顯示有大批內地客到天星碼頭露宿。(網上圖片)

有網民近日在社交媒體facebook「香港突發事故報料區 (新版必入，舊版唔批新post了，似admin棄group)🇭🇰」群組，上載一組圖片，指目擊一批內地客在尖沙咀天星碼頭外露宿。從圖中可見，該批人士至少有20人，在天星碼頭外鋪上紙皮席地而睡。而就相片內亦可見，有部份人身旁有幾個紙袋，屬於尖沙咀區內一間玩具店，不排除為「戰利品」。

《香港01》於昨日（1日）下午時份曾到現場了解，當時有商戶向記者指出，最近兩、三日都目睹有約20多名內地客瞓碼頭，他說：「以前冇見過，係呢兩、三日先至有，佢哋瞓到朝早七八點先會走。」

然而事隔半天，至今日（2日）凌晨時份，記者重返天星碼頭，卻已空空如也。有另一商戶向記者指出，該批人士並非露宿者「特種兵」，而是通宵兩晚排隊，到海港城一間店舖買限量版玩具，但不認識該玩具是什麼。他亦指，該批人士並非只有內地人，外國人亦有。他續指，該批人於數日前排隊，排了兩晚就走，昨日已無人「留宿」。對於網上有指是內地人露宿，該商戶笑言「佢哋谷流量咋?」