網上流傳內地客集體露宿天星碼頭　鄰近報檔：估計為換獎券或優惠

內地客來港旅遊不過夜的新常態，甚至掀起「窮遊」及「特種兵」旅遊，網上近日流傳有一批內地旅客帶備被鋪和紙皮，集體在尖沙咀天星碼頭外露宿，為數至少有20多人。記者今日（1日)到現場了解，有碼頭報檔報販表示，最近兩、三日都目睹有20多人露宿碼頭，當中有人拖着行李篋，「應該係內地人嚟」，「佢哋瞓到朝早七八點先會走」，他估計他們是為換領獎券或優惠，才會睡在外面。



有網民近日在「香港突發事故報料區Facebook群組」上載一組圖片，指目擊一批內地客在尖沙咀天星碼頭外露宿。從圖中可見，該批露宿人士至少有20人，在已拉下鐵閘的天星碼頭入口外，一字排開鋪了紙皮席地而睡，由於人數不少，其他人甚至沿着岸邊有蓋位置繼續鋪紙皮露宿，形成L字排陣。

報檔東主：最近兩、三日才見 睡到早上大約7至8時離開

記者今日(1日)下午5時來到尖沙咀天星碼頭外視察，並未發現有人在露宿或躺着，但在天星碼頭經營報紙檔的東主麥先生向記者證實事件，他稱平日清晨約5時回來開檔，以往都不見有人露宿，至最近兩、三日回來開檔時，發現該批人士在天星碼頭外瞓街，並且會在早上大約7至8時離開。麥先生說：「之前有警察嚟過叫佢哋唔好喺度瞓，但係佢哋都係等警察走咗之後繼續瞓。」

在天星碼頭經營報紙檔的東主麥先生表示，最近兩、三日才見有批人睡到早上大約7至8時離開。(何倩瑜攝)

露宿人士當中有人拖着行李篋 估計換領獎券或優惠

麥先生稱，該批露宿人士有約20多人，「（人龍）排到好似條蛇咁」。他又留意到該些露宿人士當中有拖着行李篋，「應該係內地人嚟。」雖然他不清楚他們集體露宿原因，但他起初估計應是有同一目的，例如換領獎券或優惠，才會睡在外面。

記者又向天星碼頭職員查詢，近日是否有換領優惠活動，才導致有人在碼頭外露宿，但職員稱沒有。

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