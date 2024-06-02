深水埗海壇街路陷｜政府搶修12米闊巨窿　運送物料回填坑洞

深水埗海壇街前日發生路陷，路面出現面積約8米乘12米，深約4米的巨坑。今早（6月2日）十多名承建商人員到路陷現場進行搶修，爭取明日凌晨起分階段重開相關路面。目前海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全線仍然封閉，陷洞内已不見積水，昨日跌落坑洞的鐵欄及路牌亦已被清理，現場有斗車運送大量回填物料，工程人員開始回填坑洞。



水務署昨日在轄下「滴惜仔」facebook專頁表示，兩條約2米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠有局部損壞。（「滴惜仔」facebook）

水務署署長黃恩諾今早到事發路段視察，供水沒有受影響，渠管因為落大雨水土流失而受損，爭取於周一（6月3日）凌晨起分階段重開相關路面。

運輸署曾表示，因路面下陷並範圍擴大，由2024年5月31日至2024年6月7日上午6時止，海壇街介乎欽州街與桂林街之間的全線封閉，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。受影響巴士現已改路行駛。

路政署指路陷範圍約為8米乘12米，深約4米。《香港01》昨日下午4時許於現場所見，「海壇街」路牌、交通指示路牌、多個路邊鐵欄、水務署膠馬等均跌入洞內。洞內水管、電線外露，且有黃泥積水。

水務署昨日在轄下「滴惜仔」facebook專頁表示，該署經視察後發現沒有供水水管損毁。渠務署已安排承建商完成相關雨水渠及污水渠初步檢查，並確認兩條約2米深、分別直徑約225毫米的污水渠及直徑300毫米的雨水渠有局部損壞。