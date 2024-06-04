小西灣邨瑞樂樓停電｜房署：總掣房對上單位裝修　漏水致短路失火

小西灣邨瑞樂樓今（4日）晨5時51分電錶房短路失火，全幢大廈「斷電」。房屋署表示，經初步調查發現，地下總掣房對上單位的租戶正在裝修，該單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致短路發生火警。瑞樂樓的供電設施嚴重受損，電力供應中斷。署方安排維修承辦商及聯絡港燈，緊急更換損毀的電掣及駁電，爭取在今晚恢復部分公用設施電力，並盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。



今晨（4日）事發時，大量濃煙席捲半空。（讀者提供）

房屋署表示，事發後即時派員到場，聯絡各相關部門採取應急行動以協助居民，特別是行動不便或有照顧需要的住戶。署方亦立即安排維修承辦商及聯絡香港電燈公司，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓。房屋署正全力爭取在今晚恢復部分公用設施電力，並盡快分階段恢復住宅部分的電力供應。

署方續指，瑞樂樓共有590多戶居民。房屋署特別安排職員探訪有特殊需要的住戶，並在地下設置查詢櫃檯、派發樽裝水、與水務署安排水車到場提供清潔飲用水、聯同東區民政事務處及關愛隊派發午飯及晚飯、安裝臨時照明等。房屋署會密切監察事故進展，適時向受影響居民提供進一步協助。

港燈早前表示，港燈工程人員已和負責屋邨管理的房屋署人員，制訂如何向瑞樂樓提供臨時電力供應方案，可望在今日傍晚前，完成港燈一方提供臨時電力的相關工程；但受影響的瑞樂樓住戶何時可獲臨時電力，要視乎負責客戶方搶修的電力承辦商的工程進度。

東區區議員何毅淦於社交平台指，相關人員正從鄰近瑞喜樓和瑞富樓駁電，爭取於今晚9時恢復7號升降機和淡水泵運作；並爭取午夜零時恢復單位供電，房屋署人員會在後樓梯加裝臨時照明裝置；另一區議員植潔鈴指，預計今晚稍後恢復局部供電。

另外，東區民政事務處已開放小西灣社區會堂（香港小西灣小西灣道15號小西灣綜合大樓地下）作臨時庇護中心，予有需要市民使用。處方會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，提供適切協助。

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樓高33層的瑞樂樓，共有594個單位。居住12樓的徐先生今早受訪時指，清晨時分突然聽到隆然巨響，他形容「打雷咁大聲」，繼而煙霧瀰漫，於是收拾細軟離開，並拍門叫喚鄰居。他指當時時間尚早，情況不太混亂。