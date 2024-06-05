瑞樂樓停電︱單位裝修漏水釀短路　房署：若違租約必嚴肅處理

小西灣邨瑞樂樓的電錶房昨日（4日）清晨短路失火，全幢大廈「斷電」。房屋署昨日表示，是地下總掣房對上單位的租戶正在裝修，單位有水管漏水，滲漏至總掣房引致短路起火。署方今日（5日）發新聞稿指出，已將是次意外通知保險公司跟進及處理，如發現有租戶違反租約條款或觸犯屋邨管理扣分制，定當嚴肅跟進及處理。



署方又稱，房屋署職員聯同物業服務承辦商、電力維修承辦商、電梯維修承辦商及水泵維修承辦商員工同心合力，經超過20小時的通宵搶修，已迅速恢復瑞樂樓各項公用設施的運作。



瑞樂樓全座恢復供電。（植潔鈴facebook圖片）

房屋署表示，昨日在事件發生後，署方即時與香港電燈公司商討，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓。經10多小時全力搶修，昨晚7時30分率先恢復瑞樂樓全座公共地方的照明系統；並約於昨晚9時至11時期間，陸續恢復食水和部分住宅單位電力供應，以及開放一部電梯予居民使用。及至今日（5日）凌晨，瑞樂樓全部住宅單位電力供應回復正常，並增加開放兩部電梯。在今早上班時段，居民出行回復正常。

署方稱，會繼續全力跟進其餘公用設施的電力供應情況，但由於現時電力供應屬臨時安排。房屋署呼籲瑞樂樓居民盡量避免使用耗電量較多的電器，以減低大廈整體電力負荷。

▼6月4日小西灣邨瑞樂樓情況▼



昨晨（4日）事發時，大量濃煙席捲半空。（讀者提供）