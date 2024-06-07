深水埗按摩店比熊犬遭抱走終尋回　抱狗男以為流浪狗帶往寵物美容

深水埗汝州街一間按摩店飼養的兩個月大比熊犬「孖八」，前日（5日）走出街後被一名光頭男抱走，店方報警，並上載閉路電視片段到社交平台尋狗。事隔兩日，「孖八」終被尋回，狗主到長沙灣警署領回愛犬，並與警員合照。事主發帖感謝市民提供消息，稱現時「孖八」平安、健康；並指抱走「孖八」的男子稱以為牠是流浪狗，將牠帶往寵物美容。警方呼籲飼主小心看顧寵物；狗主亦表示會檢討及改善不足之處。



狗主前往警署接回「孖八」，並與警員合照。（facebook / 王元龍）

狗主今日（7日）中午在facebook發帖，指向深水埗警區情報組轉達市民提供有關「孖八」的消息後，警方「行動好迅速，好快就搵到人」，並指抱走「孖八」的男子聲稱以為牠是流浪狗，除了帶牠接受寵物美容及洗澡外，兩日以來亦有好好照顧「孖八」的飲食，故「孖八」現時平安、健康。狗主感謝網民關心，亦表示會檢討及改善在今次事件中的不足之處。

警方回覆查詢表示，深水埗警署於6月5日接獲報案，指有人在汝州街間按摩店附近懷疑抱走一隻由店舖飼養的狗。警方高度重視案件，深水埗警區人員經深入調查及翻查大量閉路電視紀錄後，情報組人員成功確認抱走案中狗隻的男子身份，今日在長沙灣區一單位尋回該狗。警員相信該名男子誤會該狗隻走失或被人遺棄，為安全起見，遂將狗隻帶回親戚住所暫時收留。經檢查後，該狗隻健康良好，並已交還報案人。警方呼籲各位主人小心看顧寵物，不要過度容許寵物在街道自由遊走，以免發生意外或被不法之徒有機可乘。

狗主前往警署接回「孖八」，並與警員合照，其間女警亦逗玩「孖八」。（facebook/王元龍）

狗主王先生昨日受訪時表示，「孖八」是他與家人從朋友手中領養的狗女，現時約3個月大。由於母親要打理按摩店、長期留在店內，故「孖八」亦放在店內照顧。事發當日王母有事走開，加上新上班的店員未熟悉環境，因此未有留意到「孖八」走出街。從閉路電視片段可見，當時一名男子在店外查看價錢牌，一名女店員開門為其介紹時，「孖八」趁機奪門而出，女店員與男子入店時未有察覺「孖八」在外面遊蕩，其後被一名光頭男抱走。

一度被抱走的比熊狗女「孖八」。（facebook／王元龍 )