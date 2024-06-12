警反詐騙及洗黑錢拘175人　涉款達$7.8億　七旬婦失$2800萬棺材本

警方一連16日展開代號「穿雲」的反詐騙及反洗黑錢行動，並打擊各類型騙案。行動中，警方拘捕175人，涉嫌以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢等罪，牽涉141宗騙案及洗黑錢罪行。騙案涉及665名受害人，當中不乏律師、醫生及投資分析師等高學歷人士，受害人累計損失超過7.8億，而單一最高損失金額為2800萬元。被捕人包括5名傀儡戶口買手及170名傀儡戶口持有人，其中一名41歲男子因幾千元報酬短時間內出售14個不同銀行的個人戶口予詐騙集團作洗黑錢用途。



行動中拘捕175人，涉嫌以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢被捕。（黃偉民攝）

5名傀儡戶口買手及170名傀儡戶口持有人被捕

防止罪案辦公室署理總督察戴盈慧陳述案情，針對騙案數字上升，港島總區轄下4個警區的科技及財富罪案組，聯同港島總區所有刑事單位，於5月27日至6月11日期間，一連16日展開名為「穿雲」的反詐騙及反洗黑錢行動。行動中，警方拘捕175人，包括108男67女，年齡介乎17至75歲，牽涉141宗騙案及相關洗黑錢罪行，他們涉嫌以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢被捕。被捕人包括5名傀儡戶口買手，其他則為傀儡戶口持有人，他們報稱為廚師、裝修工人、運輸工人、家庭傭工等。

高學歷、高收入專業人士亦「中招」 累計損失達7.8億元

騙案則涉及665名受害人（15至89歲），當中不乏高學歷或高收入專業人士，包括醫生、律師、藥劑師、投資分析師及大學研究員等，損失金額由900元至2800萬元不等，累積損失高達7.8億元。

七旬婦墮「低風險、高回報」投資騙案 損失2800萬元

單一損失金額最高為一宗涉及2800萬的投資騙案，受害人是一名73歲婦人，騙徒以「低風險、高回報」的旗號，誘騙受害人在虛假網站投資股票，以獲取巨額盈利，過程中反復要求受害人過數，受害人最終將畢生積蓄轉賬至騙徒戶口，傾家蕩產。

行動中拘捕175人，涉嫌以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢被捕。（黃偉民攝）

41歲男廚師短時間內出售14個銀行戶口

此外，詐騙集團往往使用低成本收取傀戶口，用作清洗幾百至逾千萬的騙款，打擊傀儡戶口是截斷詐騙產業鏈重要的一環。行動中，警方發現被捕人因幾千元報酬犯案，出售自己名下多個戶口予詐騙集團，其中出售最多銀行戶口的被捕人是一名41歲男子，報稱廚師，他曾在短時間內出售14個不同銀行的個人戶口。

買手陪同傀儡戶口持有人開戶

港島總區在網上巡邏期間發現傀儡戶口買手在網上不同平台，明目張膽招募傀儡戶口，更稱會提供一條龍服務，親身陪同傀儡戶口持有人開戶。有見及此，港島總區刑事部主動出擊，派出警員放蛇，成功拘捕5名傀儡戶口買手。

警方多次採取打擊傀儡戶口的行動，發現租、借、賣戶口的被捕人並非無辜或不知情，以今次行動為例，被捕人在短時間內賣出14個戶口，不可能不知情。警方再次予以譴責，他們的行為直接幫助犯罪集團騙取市民的血汗錢，市民切勿租、借、賣戶口給詐騙集團，一旦黑錢流入戶口，就算並非親自操作戶口，都可能干犯洗黑錢罪行。

行動中拘捕175人，涉以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢罪。

警方致力打擊傀儡戶口營運，持續放蛇及監察網上招募傀儡戶口活動。警方提醒，洗黑錢為非常嚴重罪行，根據香港法例第455章，《有組織及嚴重罪行條例第25A條》一經定罪最高刑罰監禁14年，罰款500萬。法庭可就洗黑錢案件的普遍性，以及對社會造成的損害程度加重刑罰。2023至2024年，警方與律政司已就7宗涉及傀儡戶口洗黑錢案件，向法庭申請加重刑罰，當中涉案金額介乎150萬至1200萬，涉案傀儡戶口持有人的刑期增加4至12個月，當中判刑最重的案件，被告最終判處監禁6年3個月。警方重申市民切勿心存僥幸，以身試法，為得到數千元報酬換來數以年計的監禁。

港島總區科技及財富罪案組高級督察朱婉湉表示，投資騙案為騙徒慣常使用的行騙手法，他們經常以漁翁撒網的方式，廣發Whatsapp訊息，聲稱有高回報、低風險的投資計劃或股票內幕貼士，騙徒甚至會冒充股壇名人、藝人、玄學家等作為招徠。除股票外，騙徒亦會誘騙受害人投資加密貨幣、外匯基金等不同投資產品以騙取金錢。

騙徒在今次行動中假冒客服行騙，不少市民收到冒充淘寶、抖音、微信支付寶等平台的欺詐來電。（警方提供）

今次行動中，投資騙案的受害人所損失的金額，為所有騙案類型中最多，高達2800萬。警方呼籲市民應選擇正規及持牌的投資機構。另外，除投資騙案，假冒官員騙案亦屬普遍，朱婉湉重申公安及內地官員不會致電市民，更不會要求市民轉賬或索取個人資料。她又指，騙徒有機會騎劫市民的社交帳號，扮作家人或朋友來電，提醒市民要小心求證來電者的身份。

騙徒亦會假冒客服行騙，不少市民收到冒充淘寶、抖音、微信支付寶等平台的欺詐來電，主要行騙手法為申請VIP會員，繳交保證金、購買保險，並要求市民提供銀行資料。朱婉湉指，平台職員不會致電市民，更不會索取銀行個人資料。警方會加強與銀行緊密合作打擊騙案，如市民懷疑受騙，可使用警方的「防騙視伏器」或致電防騙易熱綫1822。