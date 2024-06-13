天眼直擊│多名壯漢乘快艇大澳搶灘十秒登岸 警拘五名非法入境者
撰文：凌逸德
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由去年底起，本港發生多宗從水路非法入境案件，本港與內地執法部門亦已進行聯合行動堵截，非法入境事件稍為回落。然而，昨日（6月12日）下午時份，大嶼山大澳有居民的寓所閉路電視拍攝到，一艘快艇突然靠近大澳岸邊，大約5名壯漢立即跳落水「搶灘」登岸，快艇上的駕駛者及另一人，隨之開船離開，過程僅10秒鐘。該5名膚色黝黑的壯漢，在上岸後沿小路離去。據了解，有村民發現可疑於是報案，該5名搶灘男，隨後被警員截獲拘捕。
據了解，被捕5人之中，其中3人為巴基斯坦籍，另外兩人分別為印度籍及孟加拉籍。有大澳居民拍攝到拘捕時的照片並放上網，照片中可見被捕人遭鎖上手銬，由警員押走，當中有人赤腳。
《香港01》就事件向警方查詢。警方證實，於12日下午1時33分接獲報案，指石仔埗街有人形跡可疑。警員接報到場經初步調查，截獲5名非華裔男子，年齡由23至35歲，因未能出示有效身份證明文件，涉嫌「非法入境」被捕，他們現正被扣留調查。
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