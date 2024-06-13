黃大仙停電︱商場無冷氣地下出水　食客食飯要撥扇　商戶望有賠償

黃大仙昨晚（12日）約8時02發生大停電，區內多幢住宅及商場漆黑一片，受影響範圍包括黃大仙下邨、黃大仙中心、現崇山及美東邨等。中電其後派員搶修，停電約4小時後，今日（13日）凌晨零時11分已全面恢復供電，中電對受影響市民致歉，並指會調查事故起因。



現崇山商場素食店負責人今早在電台節目《在晴朗的一天出發》指，昨晚8時許突然停電無冷氣，但商場仍有少許「冷氣尾」，食客唯有一邊用膳，一邊撥扇。負責人指，幸好廚房仍有電，雪櫃正常運作。不過商場無冷氣，地下及玻璃幕牆已開始出水，如同「回南天」的情況，職員要提醒客人小心地滑。負責人表示，現時晚市生意較靜，當時算是晚市尾輪，故影響不算大。他形容商場內各店舖停電的情況稍有不同，「聽講有啲店舖一邊有電，一邊無電」。他指今日已全面恢復供電，被問到會否希望中電賠償，他坦言賠償「有總好過無」。



現崇山有兩座大廈停電。（讀者提供）

現崇山有兩座大廈停電。（讀者提供）

黃大仙中心受停電影響，場內漆黑一片。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山 fb / Tommy Choi）

政府發新聞稿指，本周三（12日）晚上約8點02分，黃大仙地區發生供電事故，根據中華電力有限公司（中電）提供的資料，黃大仙區內有1.1萬伏特地下電纜發生故障，引致電力供應中斷，影響約2,250名客戶。