歐國盃開鑼前夕　海關今起一周全港巡邏反侵權　向酒吧食肆派傳單

香港海關表示，適逄今年有多個國際體壇盛事，包括在明日（14日）開鑼的歐洲國家盃及暑假舉行的巴黎奧運會等，故希望加強宣傳教育的工作，所以由今日（13日）起將展開一連七天的高調巡邏行動，並將派員到不同的區份進行反侵權活動的行為，包括深水埗、中環、油尖旺、灣仔、觀塘、紅磡、北區甚至離島等地區進行巡邏；同時亦會向各區的商戶、酒吧及食肆派發宣傳單張，以免商戶誤導法網。海關續稱，昨日（12日）已採取打擊非法的串流裝置行動，檢獲130部市值23萬元的機頂盒及拘捕4人。



海關今（13日）起將展開一連七天的高調巡邏行動，並派員到不同的區份進行反侵權活動的行為，向各區的商戶、酒吧及食肆派發宣傳單張，以免商戶誤導法網，（陳浩然攝）

海關版權及商標科技罪案調查組指揮官石家諺指，《2022年版權（修訂）條例》自去年5月起實施，至今已經超過一年，而適逄今年有多個國際體壇盛事，包括在本周開鑼的歐洲國家盃及暑假舉行的巴黎奧運會等，海關希望加強宣傳教育的工作，好讓業界和市民可以更加深入了解《版權條例》的內容。石家諺續稱，修訂後的《條例》加強了在數碼環境之下保護版權作品的程度，當中包括為版權擁有人引入科技中立的專有傳播權利，讓他們能夠透過不同任何的電子方式傳遞作品，令香港的版權制度與國際接軌。

香港海關一直採取多管齊下的方法打擊侵權活動，包括積極打擊不同類型的侵權活動、高調落區巡查以及推行一系列的宣傳教育工作。石家諺續稱，在高調巡查方面，海關將由今日（13日）起將展開一連七天的高調巡邏行動，並將派員到不同的區份進行反侵權活動的行為，包括深水埗、中環、油尖旺、灣仔、觀塘、紅磡、北區甚至離島等地區進行巡邏，亦會向各區的商戶、酒吧及食肆派發宣傳單張，並親身向他們講解《版權條例》的法定要求，以免商戶誤導法網。

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在打擊侵權活動方面，海關一直密切注意非法串流裝置及應用程式的情況，在《版權條例》修訂後，一直與版權擁有人保持密切合作，以昨日（12日）為例，在版權持有人的協助下採取了特別執法行動，突擊搜查6間分別位於灣仔、紅磡、觀塘及元朗的零售店舖，共檢獲130部非法的串流裝置、一批電子產品及影音產品，估計市值約23萬，並拘捕4人。

石家諺續稱，海關早前亦與香港酒吧業協會及香港參入聯業協會分別進行會面，親身講解法例的要求，同時亦會積極聯絡其他協會尋求相關合作。未來海關也會與酒吧業界及飲食業界舉辦座談會，面對面進行深入交流，進一步深化業界對《版權條例》的認識，提高市民對尊重知識產權的意識。

海關重申，根據《2022年版權（修訂）條例》，任何人在未得到版權擁有人的授權下，為任何包含為謀利或報酬，向公眾傳播版權作品的貿易或業務的目的，又或在任何該等貿易或業務的過程中向公眾傳遞版權作品，達至損害版權擁有人權益的程度均屬違法，一經定罪，最高刑罰是罰監禁4年，以及就每件的侵權作品罰款5萬元。