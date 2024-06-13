東涌禁錮．內情｜疑與偷運人蛇集團為錢內訌有關　共15人落網

大澳昨日（12日）有多名南亞漢涉偷渡入境被捕，今日（13日）東涌則有人遭禁錮圍毆，5人被捕；警方追查下後竟揭發兩宗案件有關，相信搗破一個偷運人蛇集團，共拘15人。昨午，水警在大澳截獲一隻偷運人蛇的船隻，並成功拘捕兩名俗稱「蛇頭」的男子及5名非華裔人蛇。及至今日凌晨接報，指有人將數名受害者關在東涌一個村屋單位內禁錮及施襲，警員到場成功救出受害人。警方相信兩案均與一個活躍於東涌有黑社會背景的人蛇集團有關，由於成功拘捕部分「蛇頭」及檢獲船隻，令該犯罪集團蒙受經濟損失，使其內部成員因金錢糾紛而內訌，觸發生禁錮傷人案。



新界南總區刑事總部警司李木易交代案情。

新界南總區刑事總部警司李木易表示，昨（12日）午1時許，水警總區人員在海上巡邏期間，在大澳對出一帶發現一艘可疑船懷疑其正進行偷運人蛇活動，於是採取執法行動。行動中，人員成功拘捕兩名俗稱「蛇頭」的本地男子及5名非華裔非法入境者。接近今日（13日）凌晨時分，東涌有數名男子，非法禁錮數名受害人在一個村屋單位內，並對他們施襲，警方接報後趕抵，成功救出受害人並拘捕5名本地男子。據了解，人蛇分別來自印度、巴基斯坦及孟加拉，相信到港後酷刑聲請。

由於案情嚴重，新界南總區反三合會行動組接手調查，最後發現兩宗案件均與一個活躍於東涌有三合會背景的人蛇集團有關。李木易續稱，該人蛇集團分工精細，有部分成員專門偷運人蛇到港；另有成員則負責安排用作偷渡的船隻，有人甚至盜取他人船隻作為偷渡船，警方表示是次案件檢獲的船隻，正正就是一隻剛報失的船隻。

李木易又指，警方相信由於在昨日成功拘捕部分「蛇頭」及檢獲偷渡船隻後，令該人蛇集團蒙受經濟損失，並使其內部成員因金錢糾紛而產生內哄，最終發生東涌今晨的禁錮傷人案。事後警方亦在全港多處地方，拘捕另外3名男子，其中包括人蛇集團主腦；李木易稱在整個行動中共拘捕15人，包括10名本地男子及5名非華裔非法入境者（20至36歲），涉嫌「非法入境」、「安排非法入境者進入香港」、「未獲授權而取用船隻」、「傷人」及「非法禁錮」等罪名。警方相信已經瓦解一個人蛇集團。

警方強調，不論打擊暴力案件、打擊三合會活動及打擊有組織及集團式的非法入境活動，都是警務處處長首要行動項目，警方對這些犯罪行動採取「零容忍」態度，亦會加強執法以維持治安及社會穩定。

▼大澳人蛇搶灘登岸▼



多名壯漢在快艇上跳落水搶攤登岸。(相片來源：FB群組「生於大澳長於大澳」)

事發昨（12日）午嶼山大澳有居民的寓所閉路電視拍攝到，一艘快艇突然靠近大澳岸邊，大約5名壯漢立即跳落水「搶灘」登岸，快艇上的駕駛者及另一人，隨之開船離開，過程僅10秒鐘。該5名膚色黝黑的壯漢，在上岸後沿小路離去。有村民發現可疑於是報案，該5名搶灘男，隨後被警員截獲拘捕。

多名壯漢在快艇上跳落水搶攤登岸，警方隨後截獲5人並拘捕。(相片來源：FB群組「生於大澳長於大澳」)

▼東涌村屋禁錮傷人▼



東涌一名24歲姓陳無業男，與2名朋友同住東涌東涌道上嶺皮一村屋，陳男的18歲的中六生女朋友亦會到上址相聚。近日陳男就被指做「二五仔」，就一宗案件出賣5名被捕人士，雙方亦有金錢糾紛，故今日（13日）凌晨約12時半，陳男與女友在村屋內時，5人突然闖入，將他們禁錮在單位內，並向陳男施襲。至凌晨約12時46分，陳男躲進衣櫃內，暗中報警求助，最後警方到場成功拉人。