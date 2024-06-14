有片｜醉酒男搭的士鬧事　司機要求落車遭摑兩巴　千斤頂扑頭還拖

油麻地昨晚（13日）有的士司機與乘客大打出手，司機涉用硬物襲擊乘客頭部，導致他血流披面，兩人在街頭對峙爭執，最終雙雙被捕。兩人毆鬥的原因曝光，據知男乘客姓黃44歲，昨晚於尖沙咀一家酒吧消遣後，於加拿分道與一名女伴夾錢搭的士，其間黃男在車上鬧事，屢改目的地，起初稱欲前往佐敦道，後來又改稱到廣東道，最後說要到彌敦道。當抵達目的地時，女伴未有支付足夠車資，黃男感不滿與其爭執，但女伴未有理會離開。光頭司機不勝其擾，要求黃男下車，黃其後發難，掌摑司機兩巴後落車。司機心感不忿，追落車理論，後來大打出手，互相推撞，又雙雙跌落地，司機憤而取來千斤頂怒扑黃男的頭部。



男乘客雙手叉腰爆粗，狂鬧施襲的士司機。（讀者提供影片截圖）

事發於昨（13日）晚9時許，現場為彌敦道509至511a號彌敦道大樓對開，據報一名44歲黃姓男乘客，被一名69歲姓劉的的士司機用硬物襲擊頭部。救援人員接報到場，發現男乘客頭破血流、手部亦有受傷；而的士司機亦報稱頸、腰、膝痛要求就醫，兩人由救護車送往廣華醫院治理。警方以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕的士司機；男乘客士則因「普通襲擊」罪被捕。

《香港01》接獲讀者提供影片，可見的士停泊在路邊，涉事兩人已下車及在街頭對峙。灰衫男乘客頭破血流、雙手叉腰，白衫光頭的士司機則手持懷疑是千斤頂的硬物，兩人爭論不休，其間有人不斷爆粗「X你老X，搞乜X呀而家！」、「係咪仲想打先？」

男乘客主動搭的士司機膊頭。（讀者提供）

其時途人眾多，不少人駐足圍觀及出言勸喻：「你冧（殺）埋佢仲大獲呀，阿伯你收聲啦，你有理據又點呀，而家你擸架生打人呀！」、「就算乘客唔啱，你都輸梗㗎啦」、「拳頭交咪算囉，你擸架生」、「向香港犯事邊有得走㗎」亦有一名穿西裝男途人上前調停，並報警求助。

另一片段則顯示，兩人僵持的局面有所緩和，男乘客更主動「搭膊頭」、「咬耳仔」，司機亦有微微點頭，未知是否想和解。有途人則指「已經報咗警，唔好走，等警察嚟」。未幾，有持盾警員到場調查，男乘客一度情緒激動，被警員喝止「坐低！」並被救護員帶上救護車作初步包紥。