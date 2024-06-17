強積金詐騙案　供款人遞假文件提早拎錢　警拘25人涉款$570萬

警方接獲強積金受託人公司轉介，指有強積金供款人以虛假的港澳居民居住證或醫生證明，聲稱永久離港或完全喪失工作能力，以提早提取強積金供款。警方採取行動，以涉嫌「詐騙」及「使用虛假文書」罪拘捕25名男女強積金供款人，涉款約570萬元。



強積金供款人以虛假文件，提早提取強積金。（馬耀文攝）

黃大仙警區總督察鄒振邦交代案情，警方於2022年尾至2024年初接獲強積金受託人公司的轉介，懷疑有強積金供款人涉嫌使用虛假文件，以提早提取強積金供款。當中包括虛假港澳居民居住證，以及虛假民政事務署宣誓聲明，聲稱永久離開香港並前往内地定居。另外，亦有強積金供款人提交虛假的醫生證明，聲稱完全喪失行爲能力。

部份供款人聲稱，透過電話或社交媒體接觸到自稱中介或經紀，指能夠協助提早取回強積金供款。他們交出個人資料予對方，至成功提取強積金供款後，會被收取1至5成不等的佣金。此外，亦有中介提出幫助被捕人整合強積金，但過程中要求簽署不同的文件，甚至要求在手機應用程式作人面識別程序，實質是開通虛擬銀行的戶口。

強積金供款人以虛假文件，提早提取強積金。（馬耀文攝）

重案組林英品督察講述拘捕行動，指警方於本月11日至14日 展開名為「孤燈」的拘捕行動，以詐騙及使用虛假文書的罪名拘捕18男7女，年齡介乎26至58歲，他們報稱的職業包括建築工人、文員及售貨員。各人已全部獲准保釋，警方會繼續進行調查，並追查聲稱的中介及經紀。他補充，疑犯提供的文件仿真度高，外觀類似。

強積金供款人以虛假文件，提早提取強積金。（馬耀文攝）

警方呼籲，虛假陳述來提取強積金是刑事罪行，有關的行為可以構成行使虛假文書及詐騙罪，一經定罪最高判監14年。市民在收到一些來歷不明的電話或短訊時要提高警覺，不要透露自己的個人資料，在簽署任何聲明或文件之前亦要看清楚相關文件的內容及細節。