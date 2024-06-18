大嶼山滑翔傘意外│七旬翁擱80米下斜坡　救援隊崎嶇地勢游繩營救

大嶼山昨日（17日）發生滑翔傘意外，一名47歲男子送院後不治。據了解，事主在使用滑翔傘飛行期間，懷疑被風吹入雲層後失事，掛在樹上未能著陸，隨後失聯。經救援人員搜索7個小時後最終發現事主，但他已陷昏迷。據了解，事主被發現時已非在樹上，而是距離一條行山徑對落約80米的斜坡。由於現場陡峭，救援人員須在險要的地勢游繩救人，最終花約兩個多小時，始將傷者救到行山徑，但此時傷者已毫無反應，須即場以心外壓及施針藥搶救。加上地面濕滑，而且傷者傷情不穩定，救援人員須忽走忽停、邊行邊急救，故須再花約兩個多小時，始能將傷者抬到車路，由救護車送院，惟終證實死亡。據悉，由於現場相當大霧視野極差，直升機未能前往現場。



現場山頭相當大霧，救援人員用電筒照明將傷者運送落山。(陳永武攝)

當局接獲報案時間大約在昨日（17日）下午3時。據有份參與拯救行動的救援人員透露，他們接報趕至現場山頭時，已無法與事主進行聯絡，救援隊伍利用定位技術，成功收窄搜索範圍，直至昨日晚上約9時25分，最終在鳳凰徑標距柱L015位置附近，對落約80米下山坡，發現倒臥山頭的事主，他當時已陷入昏迷。尋獲事主現場附近有很多樹，但事主並非掛在樹上。

救援人員在險要的山頭上游繩救人。

標距柱L015位置（紅點示) (圖片來源：政府地理資訊地圖)

標距柱L015位置（紅點示) (圖片來源：政府地理資訊地圖)

由於上址相當陡峭，消防處「攀山拯救專隊」、「高角度拯救專隊」以及民安隊「山嶺搜救中隊」成員，立即評估現場環境，並尋找位置以設置固定點（Anchor），以便進行游繩工作。救援人員隨即用「山兜」將事主救到行山徑上，救護員為事主檢查，發現他已氣若游絲，故立刻為事主進行心肺復甦法，再落藥施針，以及將銀色反光保暖氈包裹其身體保暖。隨後再裝設自動心外壓機，以便搬運落山。

由山頭運送落地面期間，傷者須以自動心外壓機進行急救。(陳永武攝)

該救援人員稱，由發現傷者、進行營救到可以起行落山，已花了兩個多小時。而原本以強健體魄的救援人員，行落山只需約45分鐘的路程，由於路面極為濕滑，大霧視野差，加上須不時停下讓救護員進行急救及落藥，故最終花約兩個半小時，即今日（18日）凌晨2時半左右，始將傷者運送到東涌道，方能登上救護車送院。

傷者由被發現到登上救護車，前後花了約5小時。(陳永武攝)

此外，由於山頭被雲層濃罩，能見度甚底，是以飛行服務隊直升機未能參與救援。據了解，包括消防、救護、民安隊及警員等，超過60人參與今次搜救行動。

現場山頭相當大霧，能見度極底，直升機未能參與救援。(陳永武攝)