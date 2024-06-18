大嶼山滑翔傘意外│救援隊花5小時抬昏迷七旬翁落山　送院後不治

大嶼山昨日（17日）發生滑翔傘致命意外。一名約74歲男子利用滑翔傘飛行期間，懷疑被風吹入雲層後失事，掛在樹上未能著陸，隨後失聯。經救援人員搜索7個小時後，最終發現事主，但其意識不清醒。此外，由於現場山徑位處於雲層內，視野甚差，加上路面崎嶇濕滑，救援人員需再花逾5小時，至今日（18日）凌晨2時半左右，始成功將事主抬落山，事主由救護車送院時昏迷。在搬運落山期間，救援人員須以自動心外壓機，為事主進行心肺復甦法。最終，經由救護車送院搶救後，在醫院證實死亡。



救援隊將滑翔傘意外傷者抬回地面，期間須施心外壓。(陳永武攝)

警方證實，男死者姓鄧，74歲。消息稱，昨日（17日）下午偕5名友人在大嶼山鳳凰徑第二段、近大東山觀景台起步，前往日落峰進行滑翔傘活動。下午2時半左右，事主開始滑翔，隨後有朋友目擊事主，突然被一陣風吹向雲層，朝貝澳方向飛去。友人立即嘗試以對講機及電話聯繫事主，但沒有得到回應，事主隨後不知所終。

現場視野極差，救援隊將傷者救回地面。(陳永武攝)

傷者獲救後須施以心外壓。(陳永武攝)

事主出事時使用的滑翔傘。（中國香港滑翔傘協會提供）

友人立即在附近大叫事主名字，希望對方能聽到，起碼能讓他憑聲音辨別方向。大約半小後，即約下午3時左右，友人成功用對講機聯絡事主，得悉事主掛在一棵樹上，身體受傷被困。但隨後再次失去聯絡。友人立即報案求助。

意外後，中國香港滑翔傘協會一度加入協助。根據協會提供的相片可見，男事主在事發前身穿Polo衫 、外加一件灰色背心，頭戴黑色頭盔及護目鏡，其使用的滑翔傘為螢光黃色。

根據相片可見，男事主身穿Polo衫 、外加一件灰色背心，頭戴黑色頭盔及護目鏡，其使用的滑翔傘為螢光黃色。（中國香港滑翔傘協會提供）

大批救援人員包括消防員、救護員、民安隊人員及警方等，登山搜索約7小時，直至昨日晚上9時許，救援人員終在山上尋回男事主。據消防所指，事主意識不清醒，救援人員設法將其帶落山。

消防出動攀山拯救專隊在山上尋人。（王譯揚攝）

由於現場山路位處於雲層內，視野甚差，加上路面崎嶇濕滑，環境惡劣，直至今日（18日）凌晨2時半左右，多名救援人員始成功將事主合力抬回東涌道路面，惟事主登上救護車時昏迷不醒，隨即送院搶救。在搬運落山期間，救援人員須以自動心外壓機，為事主進行心肺復甦法，惜最終不治。

警方證實，救援人員在大東山近山頂發現鄧姓男事主，昏迷被送往北大嶼山醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確認。

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大東山高度為869公尺。根據天文台於凌晨1時發出的機場天氣報告，顯示機場的雲層高度只有1000呎，即約300多公尺，故該山頭大部份位置均已進入雲層中。