26歲越南籍青年涉5宗店舖盜竊被捕　偷UNIQLO衣物等$1.4萬財物

越南籍青年接連在將軍澳區及黃大仙區內大型連鎖服裝店，以及個人護理產品店盜竊，偷去約1.4萬元財物。據了解贓物包括UNIQLO衣物。



警方5月至今接獲多宗發生在將軍澳區及黃大仙區的店舖盜竊報案，被盜店舖主要為大型連鎖服裝店及個人護理產品店。將軍澳警區情報組人員組翻查閉路電視及經深入調查後，今日（18日）展開拘捕行動，在深水埗拘捕一名26歲越南籍男子，涉嫌「店舖盜竊」。

警方在深水埗拘捕一名26歲外籍男子，涉嫌「店舖盜竊」。（警方提供圖片）

調查顯示，被捕人與五宗5月4至15日期間發生在將軍澳區及黃大仙區的「店舖盜竊」案有關，被盜的貨物包括衣物、日常護理及保健產品等，總值約1.4萬元。行動中，人員檢獲被捕人犯案時穿着的衣物。被捕人現正被扣留調查。

警方重申，「盜竊」是非常嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。另外，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條「入屋犯法罪」罪，最高刑罰為監禁14年。

警方提醒店舖職員應時刻保持警覺，留意形跡可疑的顧客。店舖亦應加強店內保安，包括安裝閉路電視、防盜鏈、防盜標籤及其他防盜系統，避免賊人有機可乘。