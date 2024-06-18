警反詐騙及反洗黑錢拘39人涉款$7,100萬　搗尖沙咀假虛幣兌換店

警方過去一周進行反詐騙及反洗黑錢行動，拘捕39人涉嫌「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」，大部分被捕人為收取報酬的傀儡戶口持有人，涉及36宗騙案，涉款合共高達7,100萬元。



其中，警方偵破一間偽裝虛擬貨幣兌換店，騙徒預先租用尖沙咀舖位，以點鈔機及海報佈置門面，再以廣告宣傳以優惠的匯率兌換虛擬貨幣，騙取6名受害人上門，將港幣124萬元的虛擬貨幣滙入電子錢包，騙徒得手後隨即去如黃鶴。警方調查後拘捕2人。



騙徒預先會在商舖進行一些佈置工作，包括張貼與虛擬貨幣有關的海報。（左朗星攝）

油尖警區於6月11至18日進行代號「世爵」的反詐騙及反洗黑錢行動，以打擊區內詐騙及洗黑錢案件，警方以「以欺騙手段獲得財產」、「盜竊」及「洗黑錢」等罪拘捕34男5女，年齡介乎17至63歲。被捕人士報稱售貨員、裝修工人、貨車司機以及無業。大部份被捕人為傀儡戶口持有人，受詐騙集團招募，以幾千元金錢報酬利誘他們賣出户口，收取詐騙款項。大部份被捕人士獲准保釋侯查。

警方一共偵破36宗騙案，當中包括8宗網上購物騙案、8宗網上求職騙案、6宗電話騙案、4宗網上投資騙案以及10宗其他類型詐騙案件。受害人年齡介乎18歲至71歲，涉及騙款合共高達7,100萬元。

油尖警區刑事部高級督察關智聰交代案件。（左朗星攝）

油尖警區刑事部高級督察關智聰表示，警方於行動中成功偵破與虛擬貨幣有關的案件，警方於今年5月14日至5月29日，分別接獲6名受害人報案，指有騙徒透過社交媒體刊登廣告，提供較優惠的匯率兌換虛擬貨幣。受害人應犯罪團伙邀請，到尖沙咀區內的一間商場地舖進行交易，其後根據騙徒指示，將虛擬貨幣存入指定電子錢包，騙徒以不同藉口離開上址，例如去洗手間，或者現金不足需要離開提款。騙徒得手後去如黃鶴，受害人合共損失港幣124萬元。

騙徒預先會在商舖進行一些佈置工作，包括張貼與虛擬貨幣有關的海報，擺放點鈔機，驗鈔機及假鈔等，偽裝成為虛擬貨幣兌換商，以減低受害人的警覺性及博取其信任。警方接手調查，翻查大量閉路電視以及情報分析，以串謀詐騙罪名拘捕兩男女，年齡分別22至24歲。被捕人在案中角色，為在商舖接待受害人以及佈置店舖工程。被捕人士獲准保釋，等候作進一步調查，警方正追查商舖租用人以及電子錢包擁有人身份等其他在逃人士。

犯罪團伙犯案流程，預先租用地舖偽裝成虛擬資產貨幣兌換店，再透過社交媒體刊登廣告，提供較優惠的匯率兌換虛擬貨幣，吸引受害人上門。（左朗星攝）

警方呼籲市民，買賣或兌換虛擬貨幣時，應選擇持牌或信譽良好的商舖。如有懷疑應致電警方「防騙易熱線」18222 查詢。另外，市民亦不要租出，借出，或賣出銀行戶口，否則有機會干犯洗黑錢罪行。根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例，一經定罪，最高刑罰為監禁14年以及罰款500萬元。