天水圍18歲女遭Tesla撞斃｜死者愛畫畫　ig載作品：畫下青春生活

深受同學和老師喜愛的18歲少女張詠嫻，本周一（17日）在天水圍遇車禍，被一輛Tesla撞倒，留醫兩日後不治。死者是應屆文憑試考生，其母校對事件深表傷痛，同學摯友紛紛在網上留言悼念。詠嫻多才多藝，不時參加歌唱比賽，而且熱愛畫畫，開設ig專頁紀錄插畫作品，留言「喜歡畫下青春的生活、現實的生活、校園的時光，活出精彩人生」，為人樂天正面。



詠嫻將一幅畫作送給自己作為生日禮物，圖中主角在藍天白雲背景中面露笑顏，表示「迎接新一歲，能夠每日開開心心，做個開朗嘅人已經足夠。」（詠嫻插畫ig截圖）

死者熱愛畫畫 開設ig專頁分享作品

詠嫻的插畫專頁流露出她樂觀正面的性格。她寫道：「喜歡以圖畫方式來表達自己的情感，更加喜歡勉勵別人增加對畫畫的喜好，喜歡畫下青春的生活、現實的生活、校園的時光，活出精彩人生。」

作品圍繞她的校園生活，主角身穿校服，紮丸子頭，其中一幅描畫6A班房的情景，又載有她對生活的冀昐。作為DSE考生，她畫畫勉勵自己和同學，又將一幅畫作送給自己作為生日禮物，圖中主角在藍天白雲背景中笑得非常燦爛，表示「迎接新一歲，能夠每日開開心心，做個開朗嘅人已經足夠。」顯示出她樂天知足的性格。

詠嫻在屯門仁愛堂陳黃淑芳紀念中學讀中六，是應屆DSE考生。副校長指校方對詠嫻離世深表傷痛。校方昨日已即時聯絡與她較相熟的同學，提供情緒支援，同時今日亦會在班主任課向相關同學輔導。辦學機構仁愛堂將會為死者家屬提供適切協助。

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後，送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

事發於周一（17日）下午1時06分，27歲姓鍾男子駕駛Tesla電動車，沿天福路往流浮山方向行駛。途至港鐵天水圍站對開時，撞到18歲姓張女途人。傷者被送往到屯門醫院搶救，情況一直危殆，延至昨日（19日）下午1時30分宣告不治。涉案的男司機被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件昨日在粉嶺裁判法院提堂。

Tesla擋風玻璃、右邊側鏡及車身均有凹陷及損毀。

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

地下遺下一隻波鞋及少量血跡。

警方正調查意外原因。

警方正調查意外原因。

▼ 意外一刻片段 ▼

