天水圍18歲少女遭Tesla撞斃｜父母延續乖女善心　捐器官遺愛人間

本周一天水圍發生嚴重車禍，被Tesla電動車撞倒的18歲少女張詠嫻，留醫兩日延至昨午（19日）不治。詠嫻是父母眼中的「乖乖女」，性格開朗樂觀，熱心幫助朋友，家人打算延續女兒的愛心善心，將其器官捐出遺愛人間。



詠嫻與父母和弟弟，一家四口住在天水圍天祐苑。小小斗室載着滿滿的愛，四處都有兩姐弟的獎狀和獎盃；還有一幀幀合照，記錄他們的成長，也印記着家人濃濃的關懷和暖意。

詠嫻與父母胞弟關係非常親密，是一個充滿愛的家庭。（受訪者提供圖片）

張媽媽是印尼華僑，她說一家都是虔誠基督徒，詠嫻尤其純潔，樂於助人，與師長同學的關係相當好。而她和女兒關係尤其親密，母女倆無所不談，而且有商有量。她稱讚女兒是「乖乖女」又懂事，已經準備多個課程的面試，為自己前途未雨綢繆。

張媽媽憶述詠嫻的點點滴滴稱，詠嫻從小有畫畫天份，幾乎是無師自通：「佢好叻女，3歲就攞顏色筆，好鍾意。」家中有很多本畫簿，無論是畫像、卡通人物或是素描，全部都栩栩如生，又顯現出她活潑開朗的性格。今年3月詠嫻生日，張媽媽於凌晨時分送上生日蛋糕，令詠嫻驚喜不已。上周父親節，詠嫻又買了蛋糕和爸爸慶祝，不料翌日天人分隔。

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唯一令張媽媽感到遺憾，是較早前她送給女兒一條裙子，似乎未合愛女心意，張媽媽怒氣沖沖將裙子撥開。張媽媽哽咽說：「我喺佢耳邊話『對唔住，發你脾氣』。」

張媽媽續說，上月完成文憑試後，詠嫻在機場返暑期工，負責在運輸帶搬行李。她返下午2時左右，事發時正前往上班。對於事故的責任，張爸爸豁然道：「賠償都無意思，等法律制裁。」只盼愛女「返到天國，主的身邊」；張媽媽則希望司機向他們道歉。他們感謝過去多日師生們輪流到醫院探望，為詠嫻打氣。

家中有很多畫簿，是詠嫻由小至大的作品。（黃學潤攝）

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後，送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

事發於周一（17日）下午1時06分，27歲姓鍾男子駕駛Tesla電動車，沿天福路往流浮山方向行駛。途至港鐵天水圍站對開時，撞到18歲的張詠嫻。張被送往到屯門醫院搶救，情況一直危殆，延至昨日（19日）下午1時30分宣告不治。

涉案的男司機被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件昨日在粉嶺裁判法院提堂。

Tesla擋風玻璃、右邊側鏡及車身均有凹陷及損毀。

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

地下遺下一隻波鞋及少量血跡。

警方正調查意外原因。

警方正調查意外原因。

▼ 意外一刻片段 ▼



涉事私家車收掣不及將事主撞倒，她登時凌空拋起，呈「拋物線」墮地。（Sam Chan / 天水圍往事 Tin Shui Wai 影片截圖）

當日現場所見，電動車車頭擋風玻璃、右邊倒後鏡及車身均有凹陷及損毀，地下遺下一隻波鞋及少量血跡，警方正調查意外原因。

意外一刻的片段事後在網上流傳，可見女事主當時沿黃色行人輔助線跑過馬路，適時涉事私家車駛至，收掣不及將其撞倒。事主登時被撞飛，凌空拋起，呈「拋物線」墮地。片段未能看到交通燈號，但涉事私家車駛至前約5秒，有另一輛白色私家車駛過；而意外後十多秒，則有巴士在燈位停下，途人過路。