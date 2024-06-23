華心邨命案｜死者身上多處瘀傷　大部份在上身　因個人財物起爭執

粉嶺華心邨發生命案，一對情侶前日（21日）在華勉樓一單位內爭執，其間一名女子疑遭男友拳打，導致頭部重創，倒地不起；其後男友離開單位，及至昨日（22日）重返現場時，發現女友陷入昏迷，於是報警，最終該名56歲女子被證實傷重不治。警方其後拘捕該名59歲涉案男子；案件列作謀殺，交由警方大埔警區重案組第3隊跟進。



大埔警區助理指揮官（刑事）警司鍾志強晚上交代案情指，涉事單位面積只有200呎，只有一個廁所，沒有間房，59歲男疑犯和56歲女死者前日（21日）在上址面積約200呎單位因財物問題而發生爭執，有人襲擊女死者導致昏迷，男疑犯昨日（22日）下午返回上址報案，昨午5時23分警方接報，救護員同日下午5時33分證實女事主死亡，女死者上半身有多處瘀傷，死因有待確定，暫未見利器造成的傷勢，男疑犯以涉嫌謀殺罪名被捕，案件仍在調查中。



粉嶺華心邨華勉樓發生命案，警方拘捕一名男子。（王譯揚攝）

據了解，案中情侶俱無業，拍拖近20年，但不是同居關係。消息指，涉案59歲男前日（21日）疑因找不到身份證，懷疑被女友取去，遂登門尋找身份證，其間兩人發生爭執，男子疑曾多次拳毆女友，導致其倒地不起。男子以為女友詐死，未有理會並離開單位，直至昨日（22日）下午5時許，登門揭發她昏迷不醒，立即報警求助，惟女友當場告不治。

男子被捕後，晚上近8時由探員帶離涉案單位，他被黑布蒙頭，身上披有毛氈。晚上約11時，探員在大廈旁一個垃圾桶內，檢走床單、被鋪、衣服等雜物，並帶上涉案單位作調查。

大埔警區助理指揮官（刑事）警司鍾志強交代案情。（李家傑攝）

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，警員看守大廈旁一個垃圾場。（王譯揚攝）

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，男子報案稱與女友爭執打架，女友頭部受傷，人員到場證實死亡。（王譯揚攝）