將軍澳23歲男邊用手提邊駕Audi遇截　警揭「毒品快餐車」當場拉人

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組本周六（22日）在區內展開打擊違例駕駛行動行動，下午約5時，警員沿將軍澳道巡邏期間，發現一輛私家車司機駕駛時使用手提電話，於是在曉光街截停該輛私家車，警員發現該名司機形跡可疑，其後在車內檢獲101包共重約113.5克懷疑氯胺酮、33包共重約10克懷疑可卡因，以及4支共重約27克懷疑四氫大麻酚，行動中所檢獲的毒品總市值約7萬元。



警方截停涉案Audi私家車。（警方提供）

警員經初步調查後，該名23歲姓黃本地男司機涉嫌「車輛移動時使用流動電話」及「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第3隊跟進。

警方拘捕一名男子。（警方提供）

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。