政府非常關注多區電壓驟降　不待檢討結果　跟進抵禦惡劣天氣能力

今（23日）凌晨本港多區出現電力不穩情況，多名市民在約凌晨2時許發現家力不穩，包括電燈轉暗或閃爍、冷氣機暫停運作等。中電發言人指昨晚中電連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，懷疑受到不穩定天氣影響。



環境及生態局表示非常關注事故，就中電表示懷疑今次電壓驟降是因為雷暴警告期間，40萬伏特架空供電系統受不穩定天氣影響，環境及生態局局長認為不能等待整個檢討結果，有必要盡快加強供電系統抵禦惡劣天氣的能力，尤其是雷電影響；因此已經指示機電署署長即時向中電跟進，如何加強供電系統特別是40萬伏特線路電塔的避雷能力，以降低最近這幾個月的高頻率雷暴警告所帶來的風險。

環境及生態局非常關注中華電力有限公司（中電）今日（6月23日）凌晨於連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統發生的電壓驟降事故。

局方指，早前環境及生態局局長已經表示中電有必要從公司文化和整個電力供應系統的管理制度入手，找出問題所在，從根本作出改善，減少未來發生事故的機會，維持一直以來香港賴以為榮的穩定可靠電力供應，並且要求了中電出資，並由機電工程署（機電署）聘請獨立顧問，以複檢過去3年發生的所有電力驟降和供應中斷事故、全面檢視供電系統的管理制度，和就提升電力供應的穩定和可靠性，並減少未來發生事故機會作出全面建議，12個月內完成工作並提交報告。

機電署已按《電力條例》（第406章）要求中電盡快查明整件事故成因，以及制訂改善計劃，4星期內提交詳細報告。

住客下樓了解。（陳永武攝）

中電發言人今早較早前指，今日（23日） 凌晨約2時47分，中電連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分客戶設備或會因啟動保護裝置而出現跳制情況。在發生電壓驟降期間，雷暴警告正在生效，懷疑40萬伏特架空供電系統受到不穩定天氣影響。

中電接獲個別大廈的停電報告，工程人員立即到場瞭解及檢查，並得悉大廈已安排電工重啟客户設備，為大廈恢復電力供應。我們的工程人員現正跟進事故，中電就事件引起客戶不便致歉。

數名街坊下樓乘涼。（陳永武攝）

今（23日）凌晨多區市民發現家中電力不穩，電燈閃爍，甚至冷氣機一度暫停運作，紛紛在網上訴苦，包括鑽石山鳳鑽苑居民，有居民指凌晨約3時因冷氣機暫停運作，因而「熱到醒」，表示「屋企無電」，但升降機仍然正常運作。

住在19樓的周先生表示，凌晨約3時因冷氣機暫停運作，突然感到太熱而睡醒，當時升降機仍然正常運作，於是下樓了解。（陳永武攝）

職員正在處理事故。（陳永武攝）