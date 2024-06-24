將軍澳男子曾承基龍蝦灣遠足失蹤一日　今晨尋回直升機送院

將軍澳男子曾承基（56歲）昨日離開寓所，懷疑前往龍蝦灣遠足後失蹤。消防員、民安隊及警方等救援人員今（24日）晨繼續在龍蝦灣山頭一帶登山搜索，並在清水灣郊野公園入口，設立臨時指揮中心，安排搜救工作，協助搜索營救。事主失蹤前穿螢光黃色的短袖衫、黑色短褲及黑色背包，他的親友今早亦到現場協助。



上午10時50分左右，現場消息指，救援人員在大坑墩攀石崖一帶尋回行山失蹤者，獲救時有呼吸脈搏，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院治理。

消防員、民安隊及警方等救援人員今（24日）晨繼續在龍蝦灣山頭一帶登山搜索。（翁鈺輝攝）

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將軍澳男子曾承基龍蝦灣遠足失蹤一日，人員登山搜救。（測量師李偉鵬提供）

消防員、救護員及警方等救援人員今（24日）晨繼續在龍蝦灣山頭一帶搜索。（翁鈺輝攝）

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周日（23日）晚7時40分，警方接獲一名女子報案，指其丈夫早上出門遠足後，晚上仍未能與對方聯絡。大批消防員及救護員等，接報後徒步上山搜救，政府飛行服務隊亦派出直升機協助。

消防車及救護車停放在山腳，消防員及救護員則徒步登山搜救。(陳永武攝)

事主家人昨（23日）在網上發帖尋人，從閉路電視片段截圖可見，事主早上午7時45分左右離開將軍澳廣明苑住所。據悉早上11時曾與家人聯絡，並傳送相片及影片分享其位置，可見他當時在西貢龍蝦灣郊遊徑、大嶺峒觀景台一帶，並指下午2至3時會回家。相片可見，事主身穿螢光黃色短袖上衣，下身穿黑色運動短褲、黑色運動鞋及孭背囊。

閉路電視截圖顯示，事主最後露面時間為今早7時許，身穿螢光黃色短袖上衣，下身黑色運動短褲。（網上相片）

事主今早曾傳送照片予家人，相信為西貢大嶺峒至龍蝦灣一帶。（網上相片）

事主之前曾往大嶼山靈會山遠足，身穿同款衣服。（網上相片）

飛行服務隊直升機飛抵龍蝦灣上空盤旋，協助搜索失蹤者。(圖片來源：Flightradar24.com)

男子在龍蝦灣一帶失蹤，救援人員趕至最近現場的清水灣郊野公園入口，徒步登山搜索。(陳永武攝)

男子在龍蝦灣一帶失蹤，救援人員徒步登山搜索。(陳永武攝)

男子在龍蝦灣一帶失蹤，救援人員徒步登山搜索。(陳永武攝)

男子在龍蝦灣一帶失蹤，救援人員徒步登山搜索。(陳永武攝)

警員在清水灣郊野公園入口設立指揮中心。(陳永武攝)