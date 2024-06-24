龍蝦灣遠足男獲救　搜救13小時　救援隊直呼「好彩」籲勿熱天獨行

將軍澳男子曾承基（56歲）昨日離開寓所，懷疑前往龍蝦灣遠足後失蹤，多個政府部門及民間組織登山搜索，人員搜救13小時後終在今日（24日）上午10時30分於刀片脊一帶尋回事主。消息指，事主獲救時仍然有微弱的呼吸脈搏，人員為其進行搶救，其後由直升機吊起送往東區醫院救治。現場搜救人員呼籲，行山人士切勿在酷熱天氣獨自登山，事主能夠獲救實屬「好彩」。



人員搜救13小時後終在今日（24日）上午10時30分於刀片脊尋回事主，由直升機吊起送往東區醫院救治。（馬耀文攝）

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曾承基在今日（24日）上午10時30分於刀片脊獲救，事主有中暑跡象，幸仍有微弱的呼吸脈搏，人員使用心肺復甦法為其搶救。

整個搜救行動歷時13小時，消防處、將軍澳野外巡邏隊、機動部隊、失蹤人口調查組、無人機隊、水警、政府飛行服務隊、民安隊等共同搜救。消防人員使用視域分析方式，收窄搜索範圍。消防無人機亦配備手提電話定位儀，又聯同警察和消防處無人機隊於上空進行搜索。消防共派出21輛消防車、2輛救護車、90名消防員以及10名救護員。

消防員、救護員及警方等救援人員今（24日）晨繼續在龍蝦灣山頭一帶搜索。（翁鈺輝攝）

事主獲救 救援隊籲勿酷熱天氣下獨自行山

2022年7月11日54歲男子趙耀燊獨自前往西貢清水灣郊野公園行山，失蹤6日後搜救人員終在郊野公園近大嶺峒一帶尋獲其遺體。對比2年前「盡晒力都係救唔返」，救援人員形容今次曾姓事主成功獲救實屬「好彩」，呼籲行山人士切勿在沒有通知他人行山路線的情況下及在酷熱天氣獨自登山。

閉路電視截圖顯示，事主最後露面時間為今早7時許，身穿螢光黃色短袖上衣，下身黑色運動短褲。（網上相片）

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警方早前推出HKSOS緊急救援手機應用程式，成功拯救山野求助個案。

「HKSOS」的正確使用方法



‧在進行活動前，使用者必須先啟動HKSOS活動功能，透過按下快速開始鍵，並選擇程式內相關的活動選項（包括行山、滑翔傘或划艇）和設置活動時間，再按下快速開始鍵，展開行程



‧使用者可於HKSOS登記三位緊急聯絡人。在使用者進行活動期間，緊急聯絡人能透過HKSOS代為求救



‧使用者如於戶外活動期間遇到任何緊急情況，可立即按下SOS鍵，程式會提供多項圖示選項供求助者選擇



‧求助者亦能透過手機應用程式查閱急救指南和使用SMS向999報案中心發送即時地理位置

