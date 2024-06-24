油麻地棚工墮斃｜九旬父喪子兩年　追討無果鬱鬱而終　工權會痛心

2022年5月，48歲搭棚工陳兆豐在油麻地吳松街文績樓工作期間，疑安全繩斷裂，他由高處墮斃，遺下年邁雙親。事隔逾兩年，工業傷亡權益會facebook今日（24日）刊出總幹事蕭倩文的手記，透露陳伯失去摯親，大受打擊，追討工傷賠償至今無果，健康每況愈下，終在數天前撒手人寰；追討重擔則落在80多歲老妻身上，令人痛心。



工業傷亡權益會facebook專頁今日（24日）刊出總幹事蕭倩文的手記，提及正跟進前年一宗棚工墮斃事故。

蕭倩文在文中形容，80多歲的陳伯，在失去兒子後大受打擊，變得沉重，鬱鬱寡歡；而工傷賠償等了兩年仍然無果，由僱主沒有買勞工保險，逃之夭夭，使追討過程更添阻礙。健康在近月每況愈下的陳伯，在幾天前已經撒手人寰。如今接手追討的老伴陳婆婆，同樣80多歲，相信還要等上5至6年。她指，希望陳伯安息，陳婆婆保重，公義得到彰顯。

蕭亦在手記透露，兩年前在殮房送別陳伯的兒子，出席的只有數位家庭成員，十分冷清。因此一直以為陳伯幾乎舉目無親，但後來陳伯住醫院後，有好幾位侄女侄孫探望，照顧無微不至，方知原來陳伯是不想告訴親人兒子工業意外離世的消息。意外過後，陳伯與妻子相依為命，亦曾寫過一封信給勞工處，字字鏗鏘，擲地有聲希望勞工處加強監管。

工業傷亡權益會facebook今日（24日）刊出總幹事蕭倩文的手記。

▼ 2022年5月7日 油麻地吳松街棚架奪命工傷 ▼



事發2022年5月7日早上約11時，搭棚工陳兆豐在油麻地吳松街42至52號文績樓開工，剛搭棚期間懷疑安全繩斷裂，從高處墮斃。意外後，工業傷亡權益會舉行關注奪命飛棚意外記者會，讀出陳兆豐父親的手寫信，並指出頻生搭棚工人傷亡事故成因、勞工保險問題及提出建改善建議。