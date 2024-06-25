棄養綠海龜｜海洋公園接收未成年「太郎」　將與漁護商討後續安排

瀕危物種綠海龜「太郎」被人放入發泡膠箱，運送至鰂魚涌一間環境保育中心門前，飼主留下一封信稱無力再飼養「太郎」，「海峰環保教育」機構創辦郭秀雲一度協助接收，之後聯絡漁農自然護理署及海洋公園跟進。



漁護署回覆《香港01》查詢表示，署方接獲報告後，派員到場接走該隻未成年的綠海龜，其甲殼長約50厘米，無明顯表面傷痕。海洋公園則回覆確認，該隻綠海龜已送到海洋公園觀察，稍後將會由園內獸醫為其進行身體檢查；公園會與漁護署商討有關動物的後續安排。

綠海龜「太郎」被人放入發泡膠箱，運送至鰂魚涌一間環境保育中心門前。（黃偉民攝）

「海峰環保教育」機構職員於昨晚（24日）發現一隻海龜被遺棄在門外，並附有海龜的生活用品、糧食和一封信，飼主在信中稱於7年前購入該隻綠海龜「太郎」，由其幼年開始飼養，惟因「太郎」體型漸長，飼主無法提供合適環境，無奈之下只能轉送他人繼續養育，信末並稱自己「唔係一個合格的主人」。

飼主留下一封信稱無力再撫養，忍痛只能轉送他人。（陳麗娟攝）

機構創辦人郭秀雲接獲職員通知後，趕回機構翻查閉路電視片段，發現兩名男子昨晚10時許將「太郎」送到機構門前。郭與職員照顧「太郎」一晚後，今日將牠交予漁護署及海洋公園人員接手。

兩名穿深色衫及戴口罩的男子，昨（24日）晚10時許用木頭車將一個用黑色膠袋包裹的黑色箱及一個紅色紙袋，放在機構門前，隨後離去。（郭秀雲提供）

海洋公園確認「太郎」為綠海龜，於「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」被列為「瀕危」級別的物種，牠已被送到海洋公園後勤設施觀察，稍後將會由園內獸醫為其進行身體檢查；與此同時，公園會與漁護署商討「太郎」的後續安排。

海洋公園多年來一直支援漁農自然護理署的海龜救援工作，自2000年起，已拯救超過100隻海龜，並成功把79隻（大部份為綠海龜）放歸海洋。園方呼籲大眾不要非法飼養受保護的野生動物。

職員昨晚發現「太郎」後，由於牠浸泡的水溫過高，職員立即尋找大膠箱安置牠，並為其換水。（黃偉民攝）

漁護署表示，根據《野生動物保護條例》（第170章），本港所有野生龜類（包括所有海龜品種）均被列為受保護野生動物。任何人未經許可，不得狩獵、故意干擾、購買、售賣、輸出、要約出售或要約輸出、管有或控制受保護野生動物，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁一年。

同時，署方指出綠海龜（Chelonia mydas）屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄一的列明物種，其進口、出口及管有在本港均受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）所規管。任何人如非按照《保護瀕危動植物物種條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，違者一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。