休班警去年聖誕駕車涉違例遇查逃走　被控危駕酒駕無牌駕駛14項罪

一名休班警員於去年聖誕節，駕駛私家車時被當值同袍發現懷疑違反交通規例，休班警涉嫌無視同袍指示停車，反而加速逃去，最終在天水圍被截獲。該名休班警被控以「危險駕駛」、「酒後駕駛」、「無牌駕駛」及「沒有第三者保險而使用車輛」，四條罪合共有14項，已於今年4月22日在沙田裁判法院提堂。據了解，涉案休班警隸屬新界北總區，將於明日（26日）再在沙田裁判法院提堂。



案發於去年12月25日凌晨4時許，警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員在長青公路巡邏期間，發現一輛私家車懷疑違反交通規例，遂要求男司機停車。惟司機沒有聽從指示，反而加速逃走，其間更於大欖隧道管道內多次橫越雙白線，最後向錦田方向逃去。

警員進一步調查後，在天水圍天悅邨悅泰樓對開截獲涉案司機，他未能通過酒精呼氣測試，亦未能出示有效駕駛執照，涉嫌酒後駕駛、危險駕駛、無牌駕駛及沒有第三者保險而使用車輛被捕。警方諮詢法律意見後，該司機已被控一項「危險駕駛」罪、一項「酒後駕駛」罪、6項「無牌駕駛」罪及6項「沒有第三者保險而使用車輛」罪，案件已於4月22日在沙田裁判法院提堂。

警方證實，涉案司機為一名休班警務人員，已被停職；並強調警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。