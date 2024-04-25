休班警駕Tesla撞途人後遊說勿報警　官斥自私兼不負責任　判囚2年

休班警駕駛Tesla電動車途經長沙灣時撞傷路人，再猛撼麵包店鐵閘，他曾叫路人不要報警，受傷的路人未有理會，警察到場後，男警未能通過酒精測試。他早前承認醉駕，並經審訊後被裁定妨礙司法公正罪成，案件今（25日）在西九龍法院(暫代區域法院)判刑，法官斥被告沿途衝燈又超速，自私兼不負責任，判他入獄2年及停牌3年，並須報讀駕駛改進課程及罰款500港元。



被告何家榮，27歲，報稱警員，承認於2022年5月28日在深水埗元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發嚴重傷害。他另認當日駕駛車輛時，其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；此外該車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。

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事主曾回應你真係痴X線

被告的行車記錄儀片段顯示，被告撞倒傷者後，未有立即報警，他雖然有向被撞倒的事主稱會報警，仍他只是在把玩手機，不停地說唔好意思，期後更問：「可唔可以唔報警啊？」事主說：「點解唔報警啊大佬，你真係痴X線，唉我報。」被告隨後又說：「我打我打我打我打。」最終事主說：「唔係錢唔錢嘅問題，斷X咗骨啊大佬。」後自行報警。

官認為被告只有拖延時間無意報警

法官嚴舜儀裁決時認為證據顯示被告無意報警，只是想拖延時間，想辦法說服事主不要報警。事主等候救護車期間，被告繼續遊說他不要向警方提及要求治療以外的事，因而裁定被告意圖妨礙司法公正罪成。

案件編號：DCCC298/2023