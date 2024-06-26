山景邨企圖謀殺｜警拘涉案43歲男子　疑家中點炭　妻女4人險死

今日（26日）清晨屯門山景邨景安樓發生企圖謀殺案，一名懷疑財困的43歲姓黃男子，疑曾在屋內燒炭，之後離去；其妻子與3名僅13至16歲的女兒被迷暈，幸妻子及時醒來，救回自己與女兒的性命。警方證實已就案件拘捕一名43歲姓黃男子。



警員封鎖單位調查。

消息稱，女戶主姓梁44歲，與姓黃丈夫（43歲）育有3名女兒，分別13、15及16歲，一家四口住在山景邨景安樓。

今日清晨5時45分，女戶主醒來發現廚房的鋅盆有被水浸住燒過的炭。她和3名女兒也感到頭暈，於是報警，稍後由救護車送往屯門醫院治理，各人均清醒，至中午時分，4人先後被轉送到東區醫院繼續治理，現時情況穩定。

山景邨景安樓女戶主報警求助。（羅敏妍攝）

據了解，警方重案組接手調查後，發現女戶主4母女，昨晚（25日）吃過由男戶主所煮的晚餐後均有睡意。其中長女凌晨醒來時，發現單位門戶被牛皮膠紙封閉，其後父親獨自離家。幸最終女戶主醒過來發現有燒炭痕迹而報警，4母女險死還生，先被送往屯門醫院，其後轉送東區醫院救治，情況穩定。警方將案件改列企圖謀殺跟進。

現場是景安樓。（羅敏妍攝）

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