天水圍出現走失貓頭鷹　郭秀雲欲救鳥一度遇阻撓　終成功尋回主人

天水圍發現貓頭鷹。前藝人、國際自然保護聯盟區域評估員郭秀雲昨晚（29日）收到朋友通知，香港濕地公園正門對開空地出現一隻貓頭鷹，未知是否擅自飛走，吸引多人拍照，女義工當晚7時許抵達證實事件，郭秀雲立即趕抵現場，和女義工會合，並帶齊工具打算救鳥，其間遭部份攝影「發燒友」質疑其捉雀目的，其中一名男子甚至惡言相向，最終她們成功將貓頭鷹放入籠中和報警求助。



警員將貓頭鷹帶返天水圍警署，郭秀雲和女義工亦前往警署協助調查，最終找到貓頭鷹主人，證實貓頭鷹事前走失，由於主人個多小時後離開香港，所以拜託郭秀雲暫時照顧，貓頭鷹在事件中沒有受傷。



有網民指在香港濕地公園正門對開近慧景軒的空地出現一隻貓頭鷹，吸引多人到場拍照。（facebook群組「失蹤鳥 Lost Birds (香港網上雀街)」圖片）

郭秀雲向《香港01》表示，涉事貓頭鷹屬於倉鴞（Barn Owl）品種，並非本港野生物種，多年前由專家合法引入本港，隨後繁殖後代。

郭秀雲到場捕捉貓頭鷹。（郭秀雲提供影片截圖）

郭秀雲昨晚（29日）收到義工朋友通知，指出香港濕地公園正門對開近慧景軒的空地出現一隻倉鴞，多人到場拍照，義工朋友昨晚7時許趕抵現場了解，郭秀雲趕急買齊鳥籠等工具，駕車前往現場，認出該隻倉鴞是其朋友持有，於是打算將牠捉回，但部份攝影「發燒友」質疑其捉鳥目的，其中一名男子甚至惡言相向，郭秀雲一邊解釋，一邊捉雀，最後成功將倉鴞放入籠中，以及報警求助。

倉鴞吸引多人到場拍照。（郭秀雲提供）

郭秀雲向眾人解釋其捉鳥目的。（郭秀雲提供影片截圖）

一名男子甚至惡言相向。（郭秀雲提供影片截圖）

警員接報到場，先將貓頭鷹帶返天水圍警署，郭秀雲和女義工則駕車到警署協助調查，最終成功聯絡到貓頭鷹主人，對方手持證明文件證實身份，並指其飼養的倉鴞早前走失，慶幸現時尋回，但由於個多小時後離開香港，所以拜託郭秀雲成立的「香港鸚鵡救援」暫時代為照顧，該隻倉鴞沒有受傷，一度沒有食慾，回復精神後願意進食。

倉鴞沒有受傷，回復精神後願意進食。（郭秀雲提供影片截圖）

郭秀雲強調，倉鴞並非本港物種，如果隨意將牠放生，「有機會影響本港生物多樣化」，所以需要帶走，交由相關機構跟進，希望大家影相的同時，都可以為動物着想。