日出康城倫常案｜疑兇育歲半兒產後抑鬱病情反覆　專家教及早求醫

將軍澳日出康城發生倫常慘案，一名33歲女子涉嫌趁其30歲丈夫在客廳梳化就寢時，用生果刀割向其頸項，丈夫大量失血死亡。女疑兇與丈夫結婚5年育有一名1歲半的兒子，生育後出現嚴重的抑鬱問題，雖定時向私家醫生求醫，但近月病情反覆，更因而辭職，之後就發生慘案。臨床心理學家指婦女產後情緒低落常見，但若情況持續一兩個月，家人就要加倍留意，盡早求醫作正式診斷。經診斷後如病情反覆，例如出現傷害自己或其他人的危險情況，家人應帶患者提早覆診，甚至往急症室求醫。



被捕女子由救護車送往將軍澳醫院接受治理，送院時保持清醒。（陳永武攝）

臨床心理學家葉妙妍指，婦女分娩後數日情緒不穩實屬正常，10個產婦中5至8個都會出現數日情緒不穩的情況，因身體正經歷大量荷爾蒙變化；但若分娩一至個兩月都持續情緒低落，出現抑鬱症狀，就有機會是產後抑鬱，約一至兩成產後婦女患上產後抑鬱；亦有少部分的產婦出現產後精神病，只有500至1000分之一的機會出現，患者有可能精神較錯亂、出現精神失常或精神分裂的症狀，如幻覺、妄想、行為怪異等，這個情況最需要身邊人關注，因為患者有機會傷害其他人，包括嬰兒。

被捕女子事後從醫院被帶返警署接受調查。（陳永武攝）

葉指出數個產後抑鬱的症狀，例如持續情緒低落、易哭泣、易怒、精神緊張、常憂慮，同時生理上可能出現失眠、容易疲倦，食慾不振，對以往嗜好失去興趣，做任何事都提不起勁，患者可能無法集中精神，充滿負面想法，如介懷他人評價或照顧孩子没有信心。

葉續指除照顧產後情緒問題的母親，家人也要多幫忙照顧嬰兒，因為產後抑鬱及產後精神病患者都不太適合照顧嬰兒，家人應多幫忙照顧小朋友及帶患者盡早就醫。家人的陪伴和支持對患者最為重要，患者未必意識到自己的心理問題，所以家人若有懷疑，就應勸喻患者見精神科醫生，作正式診斷，視乎情況接受藥物或心理治療。

患者病情反覆 及早急症室求醫

當患者病情反覆或比以往嚴重，若家人觀察患者到病情轉差、出現較令人擔心的症狀，如出現傷害自己或其他人的想法，應盡早聯絡醫生，提早覆診，在醫生診治下視乎需要調校藥物劑量，控制病情。如患者實際出現傷害自己或其他人的危險情況，家人未必能夠處理的話，應帶患者往急症室求醫，患者可能需要留院的觀察或治療，不能掉以輕心。

葉指出理解作為產後抑鬱病患家屬不容易，既需要照顧情緒不穩的患者，同時也要照顧嬰兒，葉建議可找其他家庭成員分擔照顧嬰兒的工作，休息一兩天也會有幫助；如家庭無法提供適切協助，也可以尋求社區的輔導或託兒服務。

日出康城第9A期Marini一個單位發生命案。（李家傑攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288