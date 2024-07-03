南灣隧道旅遊巴起火　熱心司機濃煙中載走在場人士獲讚│有片

青衣有車輛着火。昨晚（2日）9時許 ，南灣隧道內有旅遊巴起火，事件中幸無人受傷，消防接報到場將火救熄，經調查後相信引擎過熱肇禍。受車輛着火影響，南灣隧道一度須實施單管雙程行車措施。



事後網上流傳一片相關「車cam」片段，可見有私家車司機駛經現場，願意接載涉事旅遊巴司機和乘客離開充斥濃煙的現場；同時勸喻他們「唔好攞住（財物），命緊要啲」、「好大煙」，再三確認接載所有人才離開隧道，網民大讚「香港人互相幫忙」、「好人好事」。



私家車駛入南灣隧道。（fb／車cam L（香港群組Desmond Ng）

左線有一輛旅遊巴冒煙起火。（fb／車cam L（香港群組Desmond Ng）

影片可見，昨晚（2日）9時許 ，該車CAM片段的「CAM主」所駕駛的私家車，駛入南灣隧道，期間見到左線有一輛旅遊巴冒煙起火，濃煙充斥隧道，私家車駛在隨後位置靠左停下，司機詢問一男一女是否需要幫手，並著他們「上車先，出咗去先，好大煙」。隨後，車cam見到一名女子在私家車前方，司機則勸喻「唔好攞住（財物），命緊要啲」，他們依言上車，並傳出咳嗽聲。片段中可聽到，該女子向司機致謝，司機表示已經報警，確認他們沒有受傷，接載旅遊巴上所有人，才駕車離開隧道。

濃煙充斥隧道。（fb／車cam L（香港群組Desmond Ng）

車cam見到一名涉事女子。（fb／車cam L（香港群組Desmond Ng）

上載片段者表示「幫到就幫，人無事最緊要，見你兩個雖然開咗防煙門入咗去，但係又唔閂門，吸多一兩分鐘煙，你兩個應該都會LOC（意指暈倒）」，同時交代指他們「安全出返隧道，等消防救護」，網民大讚「辛苦晒」、「做得好好，非常冷静」。

司機表示已經報警，確認他們沒有受傷，接載旅遊巴上所有人，才駕車離開隧道。（fb／車cam L（香港群組Desmond Ng）

南灣隧道內有旅遊巴起火，隧道現已實施單管雙程行車措施。（fb／馬路的事 (即時交通資訊台) Ki Ki Siu ）

南灣隧道內有旅遊巴起火，隧道現已實施單管雙程行車措施。（fb／馬路的事 (即時交通資訊台) Ki Ki Siu ）