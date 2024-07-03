警反詐騙拘301人　23歲男冒內地「特勤人員」涉10案　警檢公安證

撰文：曹德熙
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警方多個警區於6月17日至7月3日期間展開代號「淺岸」的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪名拘捕301人，當中共涉及220宗案件，包括網上買賣、假冒內地官員、假冒客服、投資求職、網上情緣等，涉及款項總額超過3.7億元。

行動中，警方在「假冒內地官員」騙案檢獲假冒內地官員的偽造印章，更有印上「專案特勤」的假公安證件和「保密協議」，而其中1名被捕的23歲本地男子任職電腦程式員，犯案時假扮「特勤人員」欺騙受害人，要求對方簽署保密文件及交代個人資料，從中進行詐騙。警方暫時已聯絡逾40名受害人，初步相信被騙去約款項達1,700萬元。

警方展示的證物當中，包括有寫上「協警工作證」的證件，持有人的職務是「專案特勤」，驟眼看來仿真度頗高。（黃學潤攝）

騙徒「西裝骨骨」　要受害人每日交代行蹤

新界南總區刑事總部（行動）警司姚永勤表示，偵破的220宗騙案當中，逾80宗為「假冒內地官員」騙案，受害人被騙取款項總額達7,900萬元，行動中警方檢獲2個相信是用來假冒內地官員的偽造印章，以及相關的49份偽造文件。

警方展示的證物當中，包括有寫上「協警工作證」的證件，持有人的職務是「專案特勤」，驟眼看來仿真度頗高。而檢獲的「保密協議」文件蓋上內地「人民檢察院」的蓋章式樣，更有相信是被騙市民的簽名和紅色指模。

警方檢獲的檢獲的「保密協議」文件蓋上內地「人民檢察院」的蓋章式樣，更有相信是被騙市民的簽名和紅色指模。（黃學潤攝）

姚永勤警司交代案情其中一宗「假冒內地官員」騙案詳情時，指今年6月下旬，案中受害人分別接到兩名自稱內地官員的電話，指受害人牽涉一宗在內地的洗黑錢的案件。受害人頓時感害怕、擔心，慌張下配合「調查」，按「執法人員」指示每日定時以通訊軟件交代行蹤，而對方指受害人一旦回國就會被捕。

騙徒偽造內地執法機關的蓋章式樣作道具，令受害人信以為真。（黃學潤攝）

簽「保密協議」需拍照作實

其後有內地「特勤人員」接觸受害人，該名男子穿着整齊西裝，更出示內地「協警工作證」，並且準備了「保密協議」的文件，當中有受害人名字及個人資料，例如證件號碼等。受害人看到公安證及「保密協議」文件即信以為真，而他簽署後，更需要拿着保密協議對手機拍照以作實。

「特勤人員」跟受害人表示，所有程序都是調查工作，而且持有多款似是內地執法機關的印章，可蓋在保密協議。姚永勤指出，有關道具都是騙徒用作欺騙受害人，令人覺得自己真的在接受調查。數天後，騙徒會再次致電受害人，稱只要轉帳繳交「保證金」，就可免受刑責，回內地時也不用怕被捕，受害人對騙徒言聽計從，將33.5萬元傳到騙徒指定的銀行戶口。而受害人轉錢後察覺有異，遂報警。

警方交代「假冒內地官員」騙案詳情。（香港警察Facebook）

警方接報後作出情報分析，翻查大量閉路電視錄影片段，其後涉事的「特勤人員」再次接洽受害人，聲稱有其他保密文件需要受害人簽署，警方伺機埋伏將該名「特勤人員」拘捕，證實是一名23歲、任職電腦程式員的本地男子。

警方調查後，發現該名被捕男子藏有超過80張已經簽署的「保密協議」，最早時間是2023年的12月。警方根據文件上的有限資料，即名字、證件號碼等，暫時聯絡過40名受害人，涉及騙款約1,700萬元。

警方展示扮作內地官員的騙徒所展示的偽造「保密協議」。（香港警察Facebook）

警方指出，騙徒會以多種方法令受害人相信自己正接受調查，剛開始時甚至不會直接索取金錢，當受害人「配合調查」，就會自動自覺將個人資料，甚至個人行蹤向騙徒交代，待時機成熟時，騙徒就會借故索錢。警方提醒內地執法機構並不會主動聯繫香港市民要求協助調查，提醒市民不要單憑來電者所說機構就相信其身份，如接獲可疑來電，需保持警惕。

警方呼籲，市民如果曾經同內地「特勤人員」簽署過類似的保密協議，請盡快與新界南總區重案組聯絡，電話3661 1170。

「猜猜我是誰」舊酒新瓶　受害人傾家蕩產

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君指，電話騙案為偵破案件的一大種類，無論是「猜猜我是誰」去扮受害人的子女、親戚被拘捕、緊急需要保釋金的劇本，還是假冒官員，扮演內地公安，都只是「舊酒新瓶」。

警方展示「猜猜我是誰」、假冒內地官員等電話騙案的例子及應對方法。（香港警察Facebook）

陳詠君指，近日回升的假冒官員案當中，騙徒往往在電話裏，都可以講得出受害人個人資料，再發出虛假的拘捕令、機密令以威嚇受害人，聲稱受害人已犯案或已曝露資料，從而要凍結其銀行戶口，迫使受害人要立即交出保證金。受害人會在為期數日甚至數個星期與和騙徒溝通期間，承受巨大心理壓力，部分受害人更會四處借錢、甚至賣樓套現，所以一宗案件損失金額可高達幾千萬。

新界南總區刑事總部（行動）警司姚永勤。（黃學潤攝）
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三個防騙手法，可點擊觀看

警方預告將與房屋署合作在公屋舉行防騙宣傳活動。（香港警察Facebook）

警方呼籲，市民如果懷疑受騙，可以聯繫警方或致電打防騙易熱線（18222）求證 。

新界南總區刑事總部高級警司方志堅、刑事總部警司姚永勤、防止罪案辦公室主任總督察陳詠君及科技及財富罪案組高級督察鄭紫妍現向傳媒簡報案情與「提防騙子」合照。（黃學潤攝）
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