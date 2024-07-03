警反詐騙拘301人　23歲男冒內地「特勤人員」涉10案　警檢公安證

警方多個警區於6月17日至7月3日期間展開代號「淺岸」的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪名拘捕301人，當中共涉及220宗案件，包括網上買賣、假冒內地官員、假冒客服、投資求職、網上情緣等，涉及款項總額超過3.7億元。



行動中，警方在「假冒內地官員」騙案檢獲假冒內地官員的偽造印章，更有印上「專案特勤」的假公安證件和「保密協議」，而其中1名被捕的23歲本地男子任職電腦程式員，犯案時假扮「特勤人員」欺騙受害人，要求對方簽署保密文件及交代個人資料，從中進行詐騙。警方暫時已聯絡逾40名受害人，初步相信被騙去約款項達1,700萬元。



警方展示的證物當中，包括有寫上「協警工作證」的證件，持有人的職務是「專案特勤」，驟眼看來仿真度頗高。（黃學潤攝）

騙徒「西裝骨骨」 要受害人每日交代行蹤

新界南總區刑事總部（行動）警司姚永勤表示，偵破的220宗騙案當中，逾80宗為「假冒內地官員」騙案，受害人被騙取款項總額達7,900萬元，行動中警方檢獲2個相信是用來假冒內地官員的偽造印章，以及相關的49份偽造文件。

警方展示的證物當中，包括有寫上「協警工作證」的證件，持有人的職務是「專案特勤」，驟眼看來仿真度頗高。而檢獲的「保密協議」文件蓋上內地「人民檢察院」的蓋章式樣，更有相信是被騙市民的簽名和紅色指模。

警方檢獲的檢獲的「保密協議」文件蓋上內地「人民檢察院」的蓋章式樣，更有相信是被騙市民的簽名和紅色指模。（黃學潤攝）

姚永勤警司交代案情其中一宗「假冒內地官員」騙案詳情時，指今年6月下旬，案中受害人分別接到兩名自稱內地官員的電話，指受害人牽涉一宗在內地的洗黑錢的案件。受害人頓時感害怕、擔心，慌張下配合「調查」，按「執法人員」指示每日定時以通訊軟件交代行蹤，而對方指受害人一旦回國就會被捕。

騙徒偽造內地執法機關的蓋章式樣作道具，令受害人信以為真。（黃學潤攝）

簽「保密協議」需拍照作實

其後有內地「特勤人員」接觸受害人，該名男子穿着整齊西裝，更出示內地「協警工作證」，並且準備了「保密協議」的文件，當中有受害人名字及個人資料，例如證件號碼等。受害人看到公安證及「保密協議」文件即信以為真，而他簽署後，更需要拿着保密協議對手機拍照以作實。

「特勤人員」跟受害人表示，所有程序都是調查工作，而且持有多款似是內地執法機關的印章，可蓋在保密協議。姚永勤指出，有關道具都是騙徒用作欺騙受害人，令人覺得自己真的在接受調查。數天後，騙徒會再次致電受害人，稱只要轉帳繳交「保證金」，就可免受刑責，回內地時也不用怕被捕，受害人對騙徒言聽計從，將33.5萬元傳到騙徒指定的銀行戶口。而受害人轉錢後察覺有異，遂報警。

警方交代「假冒內地官員」騙案詳情。（香港警察Facebook）

警方接報後作出情報分析，翻查大量閉路電視錄影片段，其後涉事的「特勤人員」再次接洽受害人，聲稱有其他保密文件需要受害人簽署，警方伺機埋伏將該名「特勤人員」拘捕，證實是一名23歲、任職電腦程式員的本地男子。

警方調查後，發現該名被捕男子藏有超過80張已經簽署的「保密協議」，最早時間是2023年的12月。警方根據文件上的有限資料，即名字、證件號碼等，暫時聯絡過40名受害人，涉及騙款約1,700萬元。

警方展示扮作內地官員的騙徒所展示的偽造「保密協議」。（香港警察Facebook）

警方指出，騙徒會以多種方法令受害人相信自己正接受調查，剛開始時甚至不會直接索取金錢，當受害人「配合調查」，就會自動自覺將個人資料，甚至個人行蹤向騙徒交代，待時機成熟時，騙徒就會借故索錢。警方提醒內地執法機構並不會主動聯繫香港市民要求協助調查，提醒市民不要單憑來電者所說機構就相信其身份，如接獲可疑來電，需保持警惕。

警方呼籲，市民如果曾經同內地「特勤人員」簽署過類似的保密協議，請盡快與新界南總區重案組聯絡，電話3661 1170。

「猜猜我是誰」舊酒新瓶 受害人傾家蕩產

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君指，電話騙案為偵破案件的一大種類，無論是「猜猜我是誰」去扮受害人的子女、親戚被拘捕、緊急需要保釋金的劇本，還是假冒官員，扮演內地公安，都只是「舊酒新瓶」。

警方展示「猜猜我是誰」、假冒內地官員等電話騙案的例子及應對方法。（香港警察Facebook）

陳詠君指，近日回升的假冒官員案當中，騙徒往往在電話裏，都可以講得出受害人個人資料，再發出虛假的拘捕令、機密令以威嚇受害人，聲稱受害人已犯案或已曝露資料，從而要凍結其銀行戶口，迫使受害人要立即交出保證金。受害人會在為期數日甚至數個星期與和騙徒溝通期間，承受巨大心理壓力，部分受害人更會四處借錢、甚至賣樓套現，所以一宗案件損失金額可高達幾千萬。

新界南總區刑事總部（行動）警司姚永勤。（黃學潤攝）

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警方預告將與房屋署合作在公屋舉行防騙宣傳活動。（香港警察Facebook）

警方呼籲，市民如果懷疑受騙，可以聯繫警方或致電打防騙易熱線（18222）求證 。