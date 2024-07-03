青衣的士撞單車｜17歲仔重創　家屬：不樂觀　外遊父急趕回港探望

青衣南橋今日（3日）凌晨發生的士撞單車車禍。一名17歲姓黃少年，凌晨踩單車途經青衣南橋時，遭一輛的士撞飛重創，昏迷被送往瑪嘉烈醫院搶救，情況危殆。黃男的叔叔受訪時表示，侄兒情況「不樂觀」，其在日旅遊的父親愛兒出事後，正趕回香港探望。叔叔又指侄兒事發時有戴好頭盔、單車亦有開車尾燈等，「做晒保護措施」，不料不幸遇上嚴重意外。



17歲姓黃單車少年在青衣南橋遭的士撞至重創，其家屬趕至醫院探望。（翁鈺輝攝）

黃男的叔叔黃先生表示，侄兒是家中獨子，父母已離異，他平日「好錫屋企人、好錫嫲嫲」。黃男已輟學，一直有做散工，早前曾到地盤上班；他平日亦愛踩單車，黃先生指事發時侄兒有戴好頭盔，並亮起單車的車尾燈等，「做晒保護措施」，惟據他所知意外後侄兒的頭盔「撞到碎晒」，他頭部傷勢最嚴重，情況「不樂觀」。

17歲姓黃單車少年在青衣南橋遭的士撞至重創，其家屬趕至醫院探望。（翁鈺輝攝）

黃男任職廚師的父親，本身正在日本旅遊，黃先生表示，侄兒父親得悉愛兒遇到意外後，已即時趕回港探望。至於黃男的治療等安排，則有待黃父趕到醫院了解情況後再考慮。

17歲姓黃單車少年在青衣南橋遭的士撞至重創，其家屬趕至醫院探望，有醫務社工就黃男的情況與家屬商討。（林振華攝）

事發於今日凌晨1時18分接報，據悉當時17歲姓黃少年踩着單車，沿青衣南橋左三線向青衣方向行駛，其間一輛載客的士駛至，突然從後猛撞，黃男被撞至拋飛上的士車頂，再撼爆擋風玻璃，繼而倒地受傷昏迷。

警員到場調查。（陳永武攝）

單車被的士推前，嚴重損毀。(陳永武攝)

的士擋風玻璃碎裂，車頂凹陷。（陳永武攝）

黃男的公路單車意外後嚴重變形，橫亘在的士前方；的士後方的一段青衣南橋，則遺下一對鞋子、頭盔、血跡，熒幕爆裂的手提電話以及單車碎片等。至於的士則的士擋風玻璃碎裂，車頂近車頭位置凹陷，而寫有「的士」字樣的車頂燈箱亦甩脫，69歲姓劉男司機受輕傷，涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

現場遺下頭盔和血跡等。（陳永武攝）

現場遺下頭盔和血跡等。（陳永武攝）

涉事單車橫亘在的士前方位置。（陳永武攝）