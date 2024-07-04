將軍澳綁架案｜女疑犯黑布蒙頭　O記探員押解下送院

將軍澳3歲男童在將軍澳廣場被擄走，藏參於附近屋苑天晉，家人收勒索訊息要求交出價值逾500萬港元的泰達幣作為贖金。警方今日（4日）清晨掩至單位救出肉參，並拘捕兩名人士。



被捕人被扣留於將軍澳警署，下午2時許一輛救護車到達警署。救護車下午2時22分左右離開警署，探員車輛尾隨救護車，抵達將軍澳醫院。現場消息指救護車接載其中一名綁架案疑犯，她黑布蒙頭，在有組織罪案及三合會調查科（O記）探員押解下送院。

將軍澳綁架案疑犯黑布蒙頭，由救護車送院．（翁鈺輝攝）

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被捕人被扣留於將軍澳警署，下午2時許一輛救護車到達警署。(翁鈺輝攝)

探員車輛尾隨救護車。（翁鈺輝攝）

將軍澳發生擄人勒索案，男童在將軍澳廣場商場被擄走，帶到天晉一期一個單位。（黃學潤攝）

消息稱，警方在昨日（3日）下午約4時30分接獲報案，指一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走。案件交由有組織罪案及三合會調查科接手調查。警方在今日清晨約5時25分，於將軍澳區成功救出該男童，並拘捕兩名人士。

3歲男童獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。探員到醫院調查期間護士用白紙遮掩大門玻璃。（鄭嘉惠攝）

3歲男童（紅圈示）獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。（鄭嘉惠攝）

網上廣傳一張閉路電視照片，可見有人用手巾掩住兒童的嘴後抱走。

探員到醫院調查事件。（鄭嘉惠攝）

探員在醫院調查事件，檢走證物。（鄭嘉惠攝）

昨晚（3日）網上廣傳數張照片，包括一張閉路電視圖片，可見一名兒童被一名身穿淺色衫、戴鴨嘴帽的人，用手巾掩嘴抱走。另外的圖片還有警員在場調查；一張剪貼而成，以簡體字印上「想小朋友安全 不可報警」字樣；「下載Telegram」以聯絡一個帳號；最後一張圖片，相信是聯絡該帳號後的Telegram對話截圖，對方指「我要錢 你要人 去虛擬貨幣店買66萬顆USDT（泰達幣）」，要求將該虛擬貨幣轉入一個地址，更稱「見不到有USDT到場，不會再上線」，該截圖附有小童近鏡照片，可見他正側身睡覺。

綁匪要脅66萬USDT，即逾500萬元港幣。

網上圖片可見有軍裝警員曾到現場調查。

相信是拍攝到過程的閉路電視鏡頭。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員到將軍澳廣場保安室翻看閉路電視片段。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。

大批便衣探員趕至將軍澳廣場調查。