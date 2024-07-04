將軍澳綁架案｜區內人心惶惶　家長即時購BB車妥善看管子女

將軍澳發生駭人綁架案，一名3歲男童昨日（3日）光天化日下在商場內被人掩嘴擄走，家人被勒索近500萬元。幸警方通宵追查下迅速救回肉參，並拘捕兩名涉案人士。有家長認為，事件有機會「係熟人做」，但為安全計也馬上購置嬰兒車，妥善安置孩童，以免被人拐走。



袁小姐育有兩名幼兒，得悉區內發生綁架案馬上購買嬰兒車，以便安置兩名孩子。（鄭嘉惠攝）

袁小姐是將軍澳區的居民，她表示得悉綁架事件，感到「好驚」，更連忙購置嬰兒車使用：「 因為我一個睇唔到兩個（孩子），即刻買架BB車（嬰兒車），佢兩個坐喺BB車咪唔驚畀人拐咗囉！佢坐BB車我睇住佢吖嘛！」

她又表示：「家長要好好睇住小朋友呀真係，呢個世界咩人都有。」不過她認為事件未必是隨機犯案：「可能係熟人做，如果唔係點會無啦啦捉佢？！」同時盛讚警方效率好，迅速救回肉參及拉人。

事發於將軍澳廣場。（鄭嘉惠攝）

目擊者指，3歲男童曾在商場內的遊樂場玩耍。（鄭嘉惠攝）

消息稱，警方在昨日（3日）下午約4時30分接獲報案，指一名3歲男童於將軍澳區被人強行帶走，懷疑藏參於附近屋苑天晉。案件交由有組織罪案及三合會調查科接手調查。警方在今日清晨約5時25分，於將軍澳區成功救出該男童，並拘捕兩名人士。

現時男童在將軍澳醫院兒科病房留醫檢查，探員亦在場繼續調查事件，檢走證物，醫院護士用白紙遮掩病房門玻璃。

3歲男童獲救後留醫將軍澳醫院兒科病房留醫。探員到醫院調查事件，護士用白紙遮掩大門玻璃。（鄭嘉惠攝）