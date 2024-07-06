海關首破非法製煙工場　鐵皮屋藏生產線　檢$1.2億元私煙等拘4男

香港海關於本周三（3日）採取反私煙行動，首宗破獲一個非法製煙工場。海關分別在文錦渡搗破一個大型私煙儲存倉庫，並順籐摸瓜在流浮山破獲一個地下製煙工場，檢獲共約2,050萬支懷疑私煙及約3.5公噸製成煙草，連同製煙工場生產線的機器，海關估計檢獲物品市值共約1.2億元，檢獲煙草應課稅則值約8200萬元。



行動中，海關共拘捕4名男子，年齡介乎29歲至46歲，並搗破一條非法製作私煙的生產線，以及扣查3輛涉嫌用作分銷私煙的貨車。海關估計不法集團為穩定市場上的私煙供應，鋌而走險在香港自行組裝大型私煙生產線，不惜工本設置地下製煙工場，企圖以雙軌道模式供應私煙。

海關檢獲共約2050萬支懷疑私煙及約3.5公噸製成煙草。（翁鈺輝攝）

報稱載有木材泰國海運貨櫃 揭藏707萬支懷疑私煙及3.5公噸製成煙草

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組指揮官林澤麟表示，稅收罪案調查科人員針對調查一個活躍於新界地區龐大而組織嚴密的私煙集團。經過多星期深入調查，海關成功鎖定該集團分別位於流浮山及文錦渡的一個私煙儲存及分銷中心，透過詳細分析，人員發現該集團會將私煙分別儲存在流浮山一個鐵皮倉，以及文錦渡一個貨櫃場內，然後再分銷予下線買家。

周三（3日）早上，海關人員追蹤到一個由泰國抵港、報稱載有木材的40尺藍色海運貨櫃，抵達文錦渡一個貨櫃場。人員相信集團會盡快將貨櫃內的私煙拆卸及散貨，人員隨即在貨櫃場內埋伏。

經過一段短時間，人員留意到有3輛貨櫃車抵達貨櫃場，並開始拆卸貨櫃內的私煙，及後將私煙由貨櫃搬到貨車上。人員見狀立即上前截查，發現在該報稱運載木材的貨櫃中，並沒有發現任何報稱物品。人員在貨櫃及一輛貨車上檢獲約共707萬支懷疑私煙。

其後人員在同一個貨櫃場內的另外3個貨櫃，包括兩個冷凍櫃及一個普通貨櫃內，檢獲約240萬支盒裝私煙、840萬支散裝私煙、以及60萬支未合規格或損壞的私煙；另外又檢獲約3.5公噸的製成煙草。人員估計這批煙草可以用來製造超過500萬支私煙。

海關人員在現場拘捕4名本地男子，年齡介乎29至46歲，分別是3名貨車司機及1名跟車工人，當時他們正在搬運私煙。4名被捕男子獲保釋候查。

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首宗搗破非法製煙工場 擁有完整私煙生產線 料供本地市場

林指，海關人員留意到儲存部分私煙的紙皮箱，並非一般常見紙皮箱的外箱。此外，檢獲物品中包括罕見的散裝香煙、一些懷疑未合規格及損壞的香煙，以及一些製造香煙的消耗品。因此人員估計在流浮山的鐵皮倉庫，並不單純是一個私煙的儲存倉，很可能是一個地下製煙工場。

因此，已在流浮山鐵皮倉附近監視的海關人員隨即突擊搜查，在鐵皮倉內發現一個大型組合屋。經過搜查後，海關人員發現組合屋內有一條完整的私煙生產線。這條生產線主要分為兩部分的機器，第一部分做捲煙工序；第二部分是做包裝工序。

生產線沒有運作 但有大量製煙原材料

人員發現這條生產線並沒有運作，亦都沒有他人在場。此外，人員在鐵皮倉內檢獲大量可用於製造私煙的原材料，包括了香煙的外盒、濾嘴、捲煙紙和裝煙的紙盒等。同時亦都檢獲小量已製成的盒裝煙和散裝煙，以及大量未合乎規格和損壞的私煙。

海關人員發現組合屋內有一條完整的私煙生產線。（翁鈺輝攝）

估計煙絲用完暫停運作

人員在現場檢獲小量煙絲，初步估計該條生產線只運作了一段短時間，因為煙絲用完，所以暫停運作。由於人員在場檢獲大量製造私煙的原材料，不排除集團補充煙絲後，將會恢復私煙生產。因此海關相信存放在文錦渡的貨櫃場內的3.5公噸煙絲，將會供應給這條生產線用來製造私煙。

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海關初步估計，今次涉案的私煙主要提供本地市場。海關將從三方面繼續深入調查案件：首先海關會追查整條生產線的機器、相關組件及原材料，包括煙絲來源及走私的途徑；其次，會調查文錦渡貨櫃場及流浮山鐵皮倉的業主及租客；最後海關將調查這批私煙在本港的流向，並與內地及其他海外執法機構交流情報，追查相關私煙、製煙機器及原材料的來源，不排除稍後會有更多人被捕。

製煙工場環境惡劣、欠缺監管 海關籲切勿購買私煙

海關稅收罪案調查科高級監督楊郁文指，檢獲的私煙中，包括950萬支盒裝私煙、約840萬散裝煙、260萬不合規格或損壞香煙，檢獲煙草的應貨稅值共8,200萬元。另外，非法製煙工場生產線有關的機器估計價值約250萬，檢獲物品估計約總值1.2億元。楊形容此為極具規模的製煙工場，相信是次行動成功打擊一個組織嚴密的私煙集團。

海關相信，是次案件已重重打擊私煙集團的收入來源。此外，由於現場發現大量不合規格或損壞的私煙，海關估計生產線質素仍未穩定，仍處於試行階段，因此相信工場只運作了一個非常短的時間。

由於製煙工場內的衛生環境惡劣，加上沒有品質監管及欠缺消毒程序等措施，海關不排除吸食這批私煙會對身體健康造成嚴重影響。海關強調買賣私煙均屬違法，私煙的來源和成分一直存疑，市民切勿購買來歷不明的香煙，以免對身體健康帶來傷害。

海關相信私煙集團會不斷轉變犯罪手法，以逃避海關偵查，海關會密切監視私煙集團一舉一動，並適時調配資源，果斷執法，繼續在不同層面打擊私煙活動。

犯罪集團改以「螞蟻搬家」走私 海關將繼續加強打擊

楊指，今年以來海關發現私煙集團的運作模式，由以往經海路貨櫃走私大量私煙抵港，改為利用不同渠道，以「螞蟻搬家」形式將相對小量的私煙頻密走私抵港，並傾向減少將大量私煙囤積在同一個地方，目的是盡量分散風險，減低被海關緝獲的損失，以及增加海關的執法難度。

因應私煙集團開始利用「螞蟻搬家」走私私煙，海關除繼續打擊海路走私香煙外，亦在市內加強執法，打擊不同規模的私煙儲存倉庫以及分銷中心，目的是能全方位打擊私煙供應鏈。

經過今次案件，海關發現私煙集團為穩定市場上的私煙供應，不法分子更鋌而走險，在香港自行組裝大型私煙生產線，不惜工本設置地下製煙工場，企圖以雙軌道模式供應私煙。

海關發現私煙集團為了穩定市場上的私煙供應，鋌而走險在香港自行組裝大型私煙生產線。（翁鈺輝攝）

暑假將至，海關提醒市民，特別是年輕人，切勿以身試法，參與任何與私煙相關的不法活動，因為一經定罪會留有案底。根據《應課稅品條例》，任何人不得在未並非根據及按照牌照規定的情況下製造煙草；另外，任何人若處理售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪最高可被罰款100萬及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182、或透過舉報罪案宣用電郵賬戶或網上表格舉報懷疑私煙活動。