地下製煙工場曝光　組合屋裝隔音棉　二手機器生產　太陽能板供電

香港海關周三（3日）反私煙，在文錦渡搗破一個大型私煙儲存倉庫，再順籐摸瓜在流浮山破獲一個地下製煙工場，檢獲約2,050萬支懷疑私煙及約3.5公噸製成煙草，連同生產線有關機器，估計檢獲物品共值約1.2億元，私煙應課稅值則約8,200萬元。這是海關歷來首次破獲非法製煙工場。



海關在記者會上指，這個製煙工場及私煙生產線投資龐大，與生產線有關的機器估計價值約250萬。這批製煙機器並非全新，推測是由一些二手機器重新組裝而成，相信集團成員在外地走私二手製煙機器來港，再由專業技術人員重新組裝及管理整個生產過程。

海關表示，生產線主要分為兩部分機器，第一部分為做捲煙；第二部分為包裝。由於牽涉大量及多種機器組件，組裝過程極為複雜，估計整條生產線需要多名技術人員同一時間運作，而工場人數應多達十數人，至少6至7人負責生產。

海關指，製煙工場及私煙生產線投資龐大，與生產線有關的機器估計價值約250萬。（林澤鋒攝）

海關歷來首次破獲非法製煙工場。（翁鈺輝攝）

海關表示，這個製煙工場前身是一個農莊，但已經荒廢了，現場未有登記任何活動。而工場位於平原地區，附近沒有高地，相信是為了逃避海關人員監視。海關相信，不法分子會在深夜製煙及運送私煙，以免驚動附近居民及執法人員。

而整條生產線藏身在一個巨大的鐵皮倉庫，倉庫內再安裝一個大型而密封的組合屋。整個組合屋被大量工業用的隔音棉包圍，不單止可以隔絕光線，亦能有效隔絕機器運作時的巨大聲響，甚至可以在夜間運作，以避免引起外界注意。另外，生產線亦利用倉庫頂的太陽能板作部分供電，相信是為了避免因高用電量，引起執法人員懷疑。

整個生產線利用倉庫頂的太陽能板作部分供電，相信是為了避免因高用電量，引起執法人員懷疑。（翁鈺輝攝）

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海關估計，今次涉案的私煙主要提供本地市場。海關將從三方面繼續調查案件，首先海關會追查整條生產線的機器、相關組件及原材料，包括煙絲的來源及走私途徑；其次，人員會調查文錦渡貨櫃場及流浮山鐵皮倉的業主及租客；最後海關會調查這批私煙在本港的流向，並與內地及其他海外執法機構交流情報，追查相關私煙、製煙機器及原材料的來源，不排除稍後會有更多人被捕。