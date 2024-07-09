58歲男登日本富士山途中死亡　死者為香港人　入境處證接獲求助

一名58歲男子在昨日（7月8日）晚上，在富士山山梨縣一側登山途中，感到不適，失去知覺，後來證實死亡。男死者為一名香港居民，香港入境處證實接獲求助。



當地報道指，男死者任職公務員。當地警方指出，這是2024年富士山開山後約一周以來，首次有登山客在富士山上死亡。

圖為2015年7月2日，一批遊客在日本富士山登山。他們在前往山頂途中於山間小屋休息。（Getty）

就相關報道，香港入境事務處（入境處）在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐日本國大使館（大使館）了解情況及跟進事件，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

2015年7月2日，一批遊客在日本富士山登山。他們在前往山頂途中於山間小屋休息。（Getty）

根據山梨電視台報道，任職公務員的58歲中國籍男子及其妻子，於昨日（8日）下午1時30分左右從山梨縣鳴沢村的五合目（海拔2,305米）開始登山。他們在晚上8時30分左右，來到富士山山梨縣一側的八合目（海拔3,450米），男事主稱不舒服並失去知覺。

一名路過的登山者見狀向山間小屋的職員報警，男事主之後被人用運載物資的專用車送往八合目急救站，但駐站醫生確認他死亡。

警方正在調查男死者的死因。

富士山梨一側自本月1日開山至今剛過了一周，警方稱，這是2024年夏季登山季首次發生登山者死亡的事件。