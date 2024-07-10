伊利沙伯醫院襲警案│妻遇車禍命危　37歲男情緒低落企圖搶槍自殺

伊利沙伯醫院發生企圖搶槍案。周二（9日）晚上7時許，據報一名探病男子，突然在深切治療病房向一名調查意外完畢、正準備離開的交通警員施襲，更企圖搶奪其佩槍。在場另一名警員見狀阻止，並將該男子制服拘捕。消息稱，被捕男子的妻子在周日（7日）一宗交通意外中重創危殆，疑有人情緒低落，突然萌起輕生念頭，企圖搶槍自殺。警方正調查事件始末。



疑犯被黑布蒙頭，由警員推輪椅帶署調查。（梁偉權攝）

事發於昨日（9日）晚上7時34分，現場為油麻地加士居道30號伊利沙伯醫院深切治療病房內。據了解，當時兩名隸屬西九龍總部交通部的警員，在深切治療部內調查昨午在旺角發生、涉及日籍女遊客被的士撞傷的交通意外。當交通警完成調查、準備離開病房時，有一名正在病房探病的男子，突然情緒激動，從後襲擊一名男警員，導致其手部受傷，有人更曾試圖搶一名警員的佩槍，並未成功，及時被另一名警員制服，即時黑布蒙頭拘捕。

大批警員在醫院內調查。（黃梓霖攝）

據悉，被捕的37歲姓林男子，與昨午受傷的日籍女遊客並不認識。事發時，林正在病房探望在周日（7日）因車禍受傷住院的妻子（38歲）。據悉，林於7月7日駕駛電單車載著妻子，在龍翔道因交通情況收慢，疑被尾隨一輛私家車收掣不及撞倒，導致夫婦兩人受傷。其中林男情況嚴重、太太右腿骨折及流鼻血，半昏迷送院，其妻現時仍危殆，須留醫深切治療部。

大批警員在醫院內調查。（梁偉權攝）

消息稱，有人疑因憂心妻子的傷勢，情緒低落，突然萌生去意，企圖搶槍自盡。據知整個糾纏過程中，警員的佩槍並沒有離開過槍袋，警員沒有拔槍擎槍、亦沒有使用胡椒噴霧或警棍等武器。

警方表示，經初步調查，上述37歲男子涉嫌「襲警」及「企圖搶掠」被捕，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。至於被捕人的動機，則仍有待調查。