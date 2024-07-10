西環唐樓墮石屎傷人｜屋宇署：結構無即時危險　已安排拆鬆脫批盪

西環堅尼地城新海旁樓齡達60年的唐樓美新大廈，外牆昨晚（9日）有石屎剝落，擊傷一名男途人。屋宇署回覆《香港01》查詢表示，昨晚接獲警方通知後，隨即派員到場視察，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但仍有部分鬆脫的批盪需要即時移除，並為安全起見，暫時圍封受影響行人路。由於該大廈業主立案法團未能即時安排承建商跟進，屋宇署隨即安排政府承建商移除該些鬆脫部份，並會稍後根據《建築物條例》向相關業主收取所需費用。



署方表示，人員視察後發現美新大廈面向堅尼地城海旁2至3字樓外牆，有約180厘米乘60厘米的批盪剝落。除安排移除鬆脫批盪外，屋宇署亦已通知法團代表需作進一步跟進及勘測 ，署方會繼續跟進有關個案，以確保公眾安全。

石屎從外牆剝落，打中一名六旬翁。（西環變幻時Facebook/ Edward Mak）

事發在昨晚7時30分，警方接報西環堅尼地城新海旁的美新大廈唐樓，有石屎從大廈2樓外牆位置剝落，跌落簷篷位置，碎片再擊中1名60歲男途人，他頭部受傷清醒送瑪麗醫院治理。剝落外牆面積約2呎乘1呎大小，跌落地面後散開，每塊碎片長約5至10厘米，最大一塊略細於拳頭。碎石覆蓋地面4米乘4米範圍。現場留有血跡。

救護人員以擔架抬走傷者。（讀者提供）

事發位置在唐樓一間地舖餐廳門外，當時有2名外籍人士飲啤酒期間，見到一塊1呎乘半呎大、呈三角形的石屎，直擊老翁頭部天靈蓋與額頭之間位置。他們立即上前為傷者止血。他們表示急救期間，傷者傷口2秒後才出血。傷者同行妻子幸無恙，與傷者一同前往醫院。

事發現場留有血跡。（陳浩然攝）

唐樓2樓外牆有1塊2呎乘1呎大的石屎剝落，擊中男事主。（陳浩然攝）

現場消息指，當時附近有一輛衝鋒車路過，警員立即下車支援。由於事發位置鄰近消防站及救護站。協助急救的外籍男子稱救援人員10分鐘內到場，更讚賞警員及消防員十分有效率。

石屎跌落碎成每塊長約5-10厘米的碎塊，警方封鎖事發位置。（陳浩然攝）

從現場圖片可見，跌落石屎粉碎一地，消防員將石屎跌落位置圍起，警方封鎖附近行人路作調查。人員已通知屋宇署作後續處理。

事發為一間餐廳前方。（陳浩然攝）

翻查資料，美新大廈樓齡60年。現場附近為經常被「小紅書」推介的打卡熱點西環海傍。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。