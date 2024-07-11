電動單車男不滿的士切線釀爭執　涉無牌駕駛等5宗罪被捕

上月中社交平台流傳一段車Cam片段，拍攝到一輛的士在觀塘茶果嶺道切線後，司機遭騎電動單車的男子打開的士車門指罵及推撞，事件引起網民熱議。警方經調查後，昨日（7月10日）以涉嫌駕駛未獲發牌照的車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、不小心駕駛、襲擊致造成身體傷害及沒有第三者保險而使用車輛，拘捕該名28歲單車男。



觀塘警區刑事部督察鄧智成交代案情稱，警方較早前接報指，上月14日下午6時許，一輛的士沿茶果嶺道左三線切至左二線，其10米後有一男子沒有戴頭盔下騎住電動單車。單車男突然駛近，並以不滿的士司機的駕駛態度起爭執，徒手襲擊司機，然後驅單車往觀塘道方向逃去。

觀塘反黑組接手調查案件，並於昨日（10日）拘捕該名28歲單車男，他涉嫌「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「不小心駕駛」、「襲擊致造成身體傷害」及「沒有第三者保險而使用車輛」5宗罪。疑犯報稱無業，現獲准保釋，下月返警署報到。

警方拘捕電動單車男子。（翁鈺輝攝）

鄧智成稱，根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何任何由機械驅動的車輛都需要領牌，包括電動單車、電動滑板車、平衡車、俗稱風火輪的電動單輪車等。這些電動可移動工具暫時在港是不獲得登記及發牌。

任何人在路上未領有駕駛執照的情況下，駕駛車輛即屬違法。即使車輛已經在運輸處登記，但駕駛者在沒有駕駛執照下行駛，有機會導致保險失效，後果極為嚴重。任何人在道路上駕駛未登記和無牌照的電動可移動工具,都是違法行為,最高可被判罰款1萬元及監禁12個月。

觀塘警區刑事部督察鄧智成提醒巿民，切勿在道路上駕駛電動可移動工具。（翁鈺輝攝）

同時警方提醒市民切勿在任何道路，包括行人路上，罔顧其他道路使用者而風馳電掣，左穿右插。此等行為有機會干犯 「不小心駕駛」和「在行人路上策騎單車」等罪名。

根據《道路使用者守則》建議，市民如果在道路上騎單車，務必要做足安全措施包括佩戴頭盔，在道路上靠左行駛，安裝前後車燈等安全措施。保障自己及他人的安全。

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從車CAM所見，的士打左燈及切線入茶果嶺道，切線一刻，的士後方有一部電動單車駛至，兩車相距最少6米。其後單車男疑因的士切線，減慢車速，再切入左一線，兩車隨後因紅燈而雙雙停車。豈料單車男駛近的士，與司機理論，然後更落車打開車門指罵司機，甚至有推撞，顯得相當勞氣。

事件引起網民熱議，認為的士司機並無做錯，因為其車速不快，而且早已打燈示意切線；加上兩車相距一定距離，並不構成危險。網民反指單車男駕駛電動單車已屬違法，還「惡人先告狀」，指斥「無牌，惡過有牌」，指單車男涉嫌襲擊的士司機，至少干犯兩宗罪，要求報警處理。

的士切線時，後方有電動單車駛至，惟兩車至少相距約6米。

單車男疑因的士切線，減慢車速，再切入左一線。

兩車在燈位前停車，單車男駛近的士與司機理論。

根據現時法例，任何人在行車道，行人路及單車徑上使用未經登記「電動可移動工具」，例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等，可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例及其他相關法例。一經定罪，最高可判罰款港幣1萬元及監禁12個月。