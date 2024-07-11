長沙灣44歲男疑受襲身亡　單位傳狗吠聲　街坊指警察多次上門調查

長沙灣幸福邨一名44歲男子，周一（8日）倒臥福明樓寓所客廳，送院後不治。由於死者頭部有可疑傷勢，警方調查後懷疑他曾經遇襲，拘捕其22歲繼子涉嫌誤殺，其59歲妻子和33歲繼女涉嫌妨礙司法公正。警方已安排為死者進行驗屍，以確定其死因。



街坊彭先生稱，涉事單位住戶搬入一至兩年，平日甚多閒雜人出入，貌似「古惑仔」，多次按錯門鐘；同時單位又不時會傳出嘈雜聲，多次驚動警員上門了解。彭先生指，平日多為女戶主及其子女（3名被捕人）居住，死者偶爾才出現。彭形容，死者身形高大，較為溫文；其妻則較強勢、有紋身。

街坊稱涉事單位住戶搬入一兩年，多貌似「古惑仔」出入，警察也多次上門了解。（香港01記者）

案發現場為長沙灣幸福邨福明樓一個單位。（黃煦緻攝）

記者到場了解時，聽到涉事單位傳出狗吠聲。街坊說，今個星期警察多次上門拍門向鄰居們查詢涉事家庭狀況，是否曾傳出異響等。街坊坦言：「佢哋成日都好嘈，我哋都已經習以為常。女（死者妻子）嘅講嘢都好大聲，其實樓上樓下都聽到。」

據街坊所講，涉事單位近一兩年搬入。（香港01記者）

長沙灣幸福邨福明樓一單位有一名44歲男子因頭傷，送院不治。（黃學潤攝）

消息指，當日下午2時，事主的妻子報案，稱丈夫頭部受傷，倒臥家中。救護員隨後將事主送往明愛醫院，其後證實死亡。惟警員發現事主頭部傷勢有可疑，遂向其59歲妻子、22歲繼子及33歲繼女查問，3人稱事主於周日（7日）及周一（8日）兩度在家中自行跌倒，導致頭傷。據初步調查及現場環境，最初案件暫列抵院時不治，死因仍有待法醫驗屍確認。

不過警方經詳細調查得知，周日晚上事主疑因瑣事與繼子爭執，繼而推撞及被繼子襲擊, 期間導致事主頭部受傷。而3人先後接受警方調查時歪曲事實，繼子涉誤殺罪被捕，繼女及妻子則涉妨礙司法公正而被捕。

案發現場為長沙灣幸福邨福明樓一個單位。（黃學潤攝）