海關首破屏幕分離器走私黃金案　檢$1300萬空運日本「金屬片」

海關首次破獲以屏幕分離器掩飾的走私黃金案，在變壓器組件內檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造的金屬片，市值1300萬元。如貨物成功偷運到日本，可逃稅達130萬元。



關員上周三（3日）凌晨，鎖定一批由香港付運到日本、報稱載有屏幕分離器的空運貨物，經X光檢查後，發現部分變壓器組件密度異常地高，拆開檢查後，發現34塊連接電線的「E形」金屬片，厚度並不一致，部分金屬片更比正常重5倍。人員遂刮走表面塗層，最終揭發金屬片內層原來由懷疑黃金鑄造而成。

海關多部屏幕分離器的組件內，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值1300萬。（陳浩然攝）

海關於上周三（3日）凌晨時分，根據風險評估及情報分析 ，鎖定一個由香港付運到日本、報稱載有屏幕分離器的空運貨物，該貨物載有8個紙箱，重約120公斤。

海關利用X光機器檢查，發現每個紙箱載有4個外表相若的屏幕分離器，惟部分組件密度異常地高，遂拆開機器逐一檢查。雖然包裝全新且完整無缺，但打開密度最高的變壓器組件外殼後，卻發現34塊連接電線的「E形」金屬片，厚度並不一致，且手感有異，當中15塊金屬片，每塊比正常重5倍，懷疑曾被加工。人員於是刮走表面塗層，發現金屬片內層由懷疑黃金鑄造而成。

海關多部屏幕分離器的組件內，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值1300萬。（陳浩然攝）

最終海關在32部屏幕分離器組件，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值1300萬元。經初步調查，相信不法分子為了減低風險，利用境外公司委託本地運輸公司，將貨物付運到日本，企圖逃避當地關稅。海關相信，如貨物成功偷運到日本，可逃稅高達130萬元。

機場科空運貨物第三組督察林嘉欣稱，海關首次發現有不法分子將黃金鑄造成變壓器的金屬片，混雜在正常變壓器疊片當中，再組裝在屏幕分離器內，企圖走私出口。海關又斥，不法分子費盡心思掩飾，企圖逃避偵查，但在高科技儀器檢查及人員努力下，成功偵破案件。

海關多部屏幕分離器的組件內，檢獲21.7公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值1300萬。（陳浩然攝）

有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任周俊雄指，不法分子手法粗疏。第一，涉案的屏幕分離器可在常見網購平台購入，價格並不昂貴；而不法分子利用高成本方法，將價值不高的物品偷運日本，做法引起海關懷疑。其次，涉案變壓器的電壓是220伏特，但日本的電壓為110伏特。再者，海關徵詢大學專家意見後，證實黃金不能被磁石吸引，如用黃金作變壓器物料，變壓器則無法正常運作。

據了解，涉案屏幕分離器產地為內地，但海關不排除貨品在香港進行加工。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任周俊雄（右）及機場科空運貨物第三組督察林嘉欣（左）交代案情。（陳浩然攝）

海關重申，走私屬於嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人如果輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬及監禁7年。市民如果有任何有關走私活動的資訊 ，可致電海關24小時熱線（2545 6182） 或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk） 或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）向海關舉報。