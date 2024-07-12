翠屏北險墮樓｜鄰居捉實老翁逾廿分鐘﹕救人係每個香港人要做嘅事

觀塘翠屏北邨翠柳樓今午（12日）發生驚險墮樓案，穿白背心的77歲姓馬老翁疑晾衫期間意外失足跌出窗外，在晾衫架倒豎蔥式「吊吊揈」。住在老翁對下兩層的健碩男鄰居「阿聰」成為今次的救人英雄，他憶述驚險的廿分鐘救人經歷，形容是「人生經歷咗最長嘅20分鐘」。他指當時老翁氣若游絲地叫「救命」，他在家中聞聲報警及上樓查看，即時破門入屋，赫見老翁的左腳卡在晾衫架，小腿已然骨折，且疑倒吊長時間導致雙眼通紅，神智逐漸迷糊。他拼盡全力捉實老翁的腳，後來漸漸無力，他不斷高呼救命，同時安撫老翁，著其不用擔心，「一陣去飲茶」。惟即使有街坊、警察、消防等人到場，亦因現場位置狹窄，而無法交由其他人接手，只能由他繼續主力捉住老翁，並由一名警員從旁協助及消防以繩結幫忙固定，最終消防「飛將軍」由樓上單位游繩托起老翁，將他救回屋內。



阿聰續指，救人後他檢查身體，始發現自己腹部因長期壓住而變得瘀青，又指「隻手好軟，無力，頭先連電話都撳唔到」。對於成功救人，阿聰稱沒有特別的心情，謙稱﹕「救人係每個香港市民要做嘅一件事」，即使沒有特別的技能，只要在安全及許可的情況下，都應該嘗試救人，「拯救生命，好多時大家只要行多一步就做得到」。



住在五樓的住戶阿聰，當時聽到呼救聲後衝上樓救人。（鄧海興攝）

+ 2

最先進入事發單位救人的阿聰，事後接受《香港01》訪問，憶述當時情況。他表示自己原本在家中玩電話，突然聽到有人大叫「阿仔我好辛苦」，他起初以為是有長期病患者想找家人幫忙。惟其後叫聲變成「救命」聲，阿聰於是探頭出窗外，雖未有見到異常情況，但仍高聲問是否有人叫救命，對方隨即回應促阿聰「幫我打999」，阿聰於是報警。

阿聰在與呼救者的對話間得悉對方所在樓層，故報警後隨即由住所跑上兩層趕抵事發單位，驚見馬翁當時已在整個人在窗外，而其單位鐵閘關上。阿聰於是設法開門，然後立即衝入單位。他說當時見到單位窗台放有一張櫈，而馬翁則「撠」在晾衫架上，阿聰於即馬上捉着馬翁的腳，叫他別再亂動，又高聲呼救希望有人協助再報警。

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足幾乎墮樓，由他人及時捉住腳部救回一命。（陳先生提供）

觀塘翠屏北邨翠柳樓有人幾乎墮樓，獲他人及時捉住腳部救回。（fb香港突發事故報料區及討論區）

阿聰說當時見到馬翁的其中一隻小腿相信已經骨折，並有瘀血；另一隻腳撐着晾衫架，手則捉着煤氣喉。阿聰雖有用盡全身力量捉緊馬翁，同時卻又擔心他會墮樓，指一旦馬翁掉下去，「我諗我呢幾個月都唔使瞓㗎喇」。

當時另有一名街坊陳先生，在樓下修車期間聽聞叫救命聲，趕到事發單位幫忙。阿聰說由於事發位置狹窄，對方趕到後其實也無法協助拉住馬翁，只能幫忙嘗試尋找是否有繩可以協助固定馬翁的身體。

為安撫事主相約脫險後往飲茶 警：到時我請

其後消防員及警員陸續接報趕到單位，阿聰稱有警員成功擠近窗邊，幫忙拉住馬翁。由於馬翁長時間「倒吊」在半空，他當時已經雙眼紅腫，甚至開始有點神智不清。在場各人不忘安撫馬翁，說要在他脫險後一起往飲茶，更有警員表示「到時我請」。而消防的「飛將軍」隨後則由上一層單位游繩而下，各人合力終成功將馬翁救回屋內。

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足跌出單位掛於晾衫架（箭咀示）時，獲他人及時捉住腳部救回一命。（梁偉權攝）

阿聰表示自己熱愛爬山、旅遊，過往曾參加歷奇訓練，又學過急救，但今次是第一次救人。獨力拉着馬翁逾20分鐘，阿聰說已用盡全身氣力，事後「連個電話都撳唔到咁濟」，洗澡時更發現腹部也在救人時壓出瘀痕，形容救人時是經歷了「人生最漫長」的20分鐘。

阿聰呼籲市民特別是長者，千萬不要再在窗邊拿櫈站高晾衫，「係真係好危險」；又希望市民可以更熱心助人。他並感謝警員和消防員在今次意外中盡力救人，笑言希望馬翁早日康復出院後，他可以跟馬翁以及在救人期間表示會「請飲茶」的警員一同往飲茶。

另一名得知事發經過的鄰居符女士亦向《香港01》記者憶述，當時在家中聽到「救命」叫聲，她走近窗邊查看，赫見「馬生喺窗口嗰度，晒衫嗰度『撠』住係咁吊，叫『救命』。」後來樓下一名年輕男子聞聲趕至，破門而入並衝入單位，邊拉着馬翁，邊又喊出單位號碼大叫「救命」，着其他人幫忙報警。

她又表示，意外跌出窗外的老翁姓馬，以往與3個孩子同住，但孩子長大後成家立室相繼搬走；馬翁近年亦體弱多病，不時有救護車到來將他送院。

觀塘翠屏北邨翠柳樓一名老翁疑晾衫期間意外失足跌出窗外，其鄰居符女士憶述，當時聽到「救命」叫聲，驚見老翁腳部「勾」着晾衫架呼敷。（梁偉權攝）

隨後在大廈樓下修理電單車的街坊陳先生聽到救命聲，抬頭張望，驚見馬翁倒吊大廈外，被人捉住腳，捉住他的「大隻仔」施救者則驚呼﹕「我扶咗好耐喇！我隻手唔夠力喇！」陳聞言急忙跑上樓協助捉住事主，再由隨後到場的消防及警察接手，消防「飛將軍」將馬翁救回安全位置。

協助救人的熱心街坊陳先生。（梁偉權攝）

事發在今午3時13分，警方接報指一名男子在翠屏北邨翠柳樓的危險位置，幸獲他人及時捉住腳部才不至墮地。事主獲救後雙眼紅腫，鼻子下方有血跡，清醒被送往聯合醫院治理。

觀塘翠屏北邨一名男子疑晾衫時失足墮樓，由他人及時捉住腳部救回一命，事主眼部紅腫、鼻下有血跡，清醒送院。（梁偉權攝）