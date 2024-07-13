騙徒藉商會美其名「築中國夢」　搭雞棚呃投資者、科研公司$400萬

警方日前偵破一個詐騙集團拘捕6人，包括商人、會計師等，利用一個商會屢辦商業交流活動，廣招投資者入股兩間本地會計公司，聲稱能獲高額回報，並利用他們的人脈，著其以會計公司的名義，訛稱有能力向內地政府成功申請最多600萬元科研補貼，誘使本地科研公司支付申請費，最終導致11人及5間公司受騙損失約400萬元。



消息指，被指與詐騙活動有關的商會名為「全球華人企業家總商會」，其官方網頁大字標題「開拓創新，建設祖國，國家至上，統一大業」。詐騙集團涉嫌利用商會作「雞棚」，成員穿著名貴衣飾物，又聲稱與內地人士有深切來往，透過舉辦各式各樣的活動，包括交流會、講座、嘉年華、論壇等，以增加可信性，蒙騙投資者及專業人士。



行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

據了解，6名被捕人士分別為姓朱51歲男子，為案中主腦，負責「搭雞棚」，更曾經非禮案中2名女受害人，他報稱兼職顧問代理，據悉過往曾與其他詐騙案件有關；吳姓51歲女子，報稱商人；巫姓28歲男子，秘書公司持有人；陳姓42歲女子，報稱兼職導師；陳姓48歲男子及陳姓35歲男子，兩人是持牌會計師，當中35歲陳男疑為一間會計師事務所的創辦人，過往曾接受傳媒訪問，亦曾在上述商會舉辦與「反洗錢」相關的分享會。

消息指，該商會名為「全球華人企業家總商會」，其官方網頁大字標題「開拓創新，建設祖國，國家至上，統一大業」，實質是「雞棚」。（互聯網）

據悉，被指與詐騙活動有關的商會，於2021年年底在本港註冊成立，至今約有數十名會員加入。根據商會網頁資料，聲稱商會於1992年在歐洲成立，有逾30年歷史，源於留歐華人所建立的互助團體，希望為祖國作貢獻，後來創建歐洲華人企業互助協會，在逐漸擴展至其他國家後，改名為全球華人企業家總商會。

該會過去兩年曾籌辦及參與不同類型的活動，探訪多個軍事重地，包括解放軍海軍基地、海關訓練學院、石崗空軍基地，又曾到湖南商務出訪，以及各式各樣的講座、交流會、嘉年華、論壇、慈善活動，例如會員聚餐、網絡安全講座、「一帶一路」融資中心交流會、交椅洲人工島規劃分享會等。

該會過去兩年曾籌辦及參與不同類型的活動，探訪多個軍事重地。（互聯網）

據知，詐騙集團在2022年底開始籌謀詐騙計劃，然後在商業活動中接觸不同的受害人，訛稱有投資機遇、第一手消息、不同人脈等，吸引受害人支付入會費加入商會，再利用他們的人脈，透過口耳相傳，尋找新的詐騙對象。

行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

詐騙集團於2023年起，在公司註冊處註冊成立兩間會計公司，均設有實質的會計業務，但警方調查發現資金流向與騙案有關。

騙徒訛稱該會計公司將會取代現時的四大會計師事務所，聲稱會有高額回報，受害人最終「落疊」，轉賬10萬至40萬元不等的入股費。當受害人成為股東後，集團成員會指示他們以會計公司名義，游說一些本地科研公司，聲稱有先機可以率先向內地政府申請一個名為「深圳科技基金」的虛構津貼，獲取最多600萬元的現金補貼，受害人就可以從中賺取高額佣金。多間科研公司信以為真，繳付6萬至25萬元不等的申請費，卻不曾收到補貼，而受害人亦沒收到任何回佣或回報，驚悉受騙，今年4月起先後報警。

行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

經警方深入調查後，警方發現朱男為詐騙集團主腦，其他被捕人的角色分別為銀行戶口持有人、兩間犯罪集團公司的董事。警方於7月9日至10日採取代號「霧道」的拘捕行動，分別在上水、大埔、荃灣及香港仔住所，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕6人，所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。警方亦根據法庭手令，搜查與集團有聯繫的公司辦公室，檢走銀行卡，電腦，手提電話，公司印章及公司文件，案件交由西區警區重案組第一隊跟進。據悉，在警方展開拘捕行動後，該商會已停止活動，警方相信已成功阻止更多人受騙。

行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

記者今日（13日）前往該商會位於上環一商廈的辦公室，並無人員當值。據了解，該辦公室不是經常有人工作，上周有清潔人員如常開工，亦未能內進。