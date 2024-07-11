呃專業人士投資騙$400萬　警拘6人包括會計師　有人涉非禮投資者

警方搗破以會計公司業務作掩飾的本地詐騙集團，揭發集團以高回報、佣金作招徠，吸引專業人士及科研公司投資兩間會計公司，並訛稱可透過會計公司申請一個虛構的內地科技資助基金，結果11人及5間公司墮入「假投資」騙局，涉款逾400萬元。



據了解，詐騙集團同時利用9間空殼公司及成立商會，加強騙局可信性。警方過去兩日（9至10日）在全港各區拘捕6人，包括主腦、骨幹成員，有人任職會計師、補習教師，其中一名52歲男子更涉於去年非禮兩名女投資者。行動中，警員在中上環4個商業大廈及被捕人住所檢獲大量證物。

行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

西區警區刑事總督察盧健邦稱，警方自4月起一共接獲11名受害人及5間公司報案，指分別在2022年底至2024年初期間，被詐騙集團誘騙投資兩間本地會計公司，以及透過該兩間會計公司向內地官方單位，申請一個虛構的科技資助基金，涉款400萬元。

西區警區刑事部經過深入調查後，鎖定一個本地詐騙集團，相信由一名集團主腦及5名骨幹成員組成，包括兩名持牌會計師及其他專業人士，成員開設至少9間空殻公司以誘騙受害人及受害公司。據了解，受害人大多為專業人士，包括會計師；受害科研公司則包括醫療及雲端服務公司。

警方表示，犯罪集團利用不同空殼公司去進行前期粉飾工作，並成立商會及會計公司，加上某些成員為專業人士，令整個騙局的可信性大增。（陳浩然攝）

西區警區第一隊主管高級督察徐蔚瑩表示，該詐騙集團首先開設一個商會，舉辦不同形式商務交流，招攬受害人加入。獲取受害人的信任後，當中有人聲稱與內地單位有緊密來往，能夠提供第一手消息及投資機遇。其後，集團註冊成立兩間本地會計公司，訛稱該會計公司將會取代現時的四大會計師事務所，並向受害人作出虛假承諾，提供高額回報及邀請受害人投資會計公司。

行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

當受害人簽署入股協議，並轉賬10萬至40萬元不等的入股費後，便會成為會計公司的股東。徐蔚瑩指，兩間會計公司是有進行實質業務，包括一些公司註冊及核數；她表示經調查所得，相信這些業務是集團為了提高整個騙局的可信性而設的。受害人成為股東後，集團成員會指示他們以會計公司名義，招攬游說一些本地科研公司，於內地開設分公司，聲稱有先機可以率先向內地政府申請一個科技資助基金，獲取最多600萬元的現金補貼，受害人就可以從中賺取高額佣金。

徐蔚瑩續稱，當科研公司誤以為可透過兩間會計公司順利向內地政府成功申請資助基金，於是便繳付6萬至25萬元不等的申請費，而所謂的內地科技資助基金，在申請後並無實質進展，受害公司亦從來無收到科研補貼，而受害人亦從未收到所承諾的佣金及投資會計公司的回報。她續指經調查後發現「入股費」及「資助基金申請費用」於存入至詐騙集團控制的銀行帳戶後，大多數都係以支票或現金方式被提走，警方現正調查騙款去向。

行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

警方在過去兩日（9至10日）採取代號「霧道」的拘捕行動，分別在上水、大埔、荃灣及香港仔拘捕以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕4男2女（28至51歲），被捕人分別報稱為商人、會計師、補習教師、公司秘書及公司顧問等，所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。

其中一名51歲被捕男子，更涉去年12月非禮兩名女子，他亦涉嫌「非禮」被捕。警員其後持法庭手令進入各被捕人的住所以及中上環4個商業大廈單位搜查，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。據了解，兩名被非禮女子為投資者，與詐騙成員開會期間，被摸臀部及胸部。

行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

西區警區助理指揮官（刑事）警司盧嘉晉指，犯罪集團利用不同空殼公司去進行前期粉飾工作，並成立商會及會計公司，加上某些犯罪集團成員為專業人士，令整個騙局的可信性大增。警方接獲舉報後，主動迅速調查，於騙局成型前將案件偵破，成功避免更多人及公司受害。盧嘉晉提醒市民，假投資詐騙手法萬變不離其中，不法份子多利用受害人短期快速致富心理，捉弄投資者既投機心態，聲稱掌握投資先機、第一手消息等藉詞，游說受害人投資低風險、高回報的項目。

行動中，警方在中上環商業大廈及被捕人住所，檢獲大量手提電話、電腦、銀行文件及公司文件等。（陳浩然攝）

警方呼籲，市民投資應透過合法合規的平台或渠道賺取合理利潤；高回報的投資項目，必定伴隨高風險，市民投資前須審慎，如果涉及外地的投資，應該要到當地查察，小心求證，切物輕信來歷不明的投資項目、平台或渠道。