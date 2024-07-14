警東九龍連續兩日打擊醉駕　截查奧迪和平治等3車　3司機酒駕被捕

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組前日（12日）及昨日（13日）在區內展開打擊「酒後駕駛」及相關違例駕駛事項行動，總共拘捕3名司機及向5名司機發出口頭警告，所有被捕人已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。



27歲姓伍本地男子駕駛奧迪，涉嫌「酒後駕駛」被捕。（警方提供）

警員前日（12日）在福淘街近觀塘道發現一輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查，經初步調查，該名27歲姓伍本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕。另外，警員昨（13日）亦分別在啟樂街近宏光道及太子道東近沙浦道拘捕一名25歲姓陳本地男司機及一名39歲姓曾本地男司機，他們均涉嫌「酒後駕駛」被捕。

據了解，27歲姓伍本地男子駕駛奧迪，39歲姓曾男子則駕駛平治私家車。

39歲姓曾男子駕駛平治私家車，涉嫌「酒後駕駛」被捕。（警方提供）

行動期間，警員共向約160名司機進行酒精呼氣測試及向257部懷疑超速行駛的車輛作出票控，另外，人員亦就其他交通違例事項共發出110張定額罰款通知書。

警方呼籲各駕駛人士，「酒後駕駛」是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁3年、罰款2.5萬元及須停牌3年。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。