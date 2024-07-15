涉藏武被捕「上海仔」報稱不適送院　與另4被捕人同准保釋8月報到

人稱「上海仔」的黑幫和勝和前坐館郭永鴻，以及另外4名男子，上周六（13日）在尖沙咀寶勒巷被捕，涉嫌「藏有攻擊性武器」。警方今日（15日）表示，所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到；其中一名66歲男子報稱身體不適，清醒被送往伊利沙伯醫院檢查。據了解，送院的是「上海仔」。



7月13日案發後，涉事車輛仍然在場。（香港01記者攝）

事發在上周六傍晚約6時半，警方西九龍總區機動部隊人員巡經寶勒巷9至11號，其間見到一輛豐田七人車上3名男子形跡可疑，遂上前截查該車。其後「上海仔」剪頭髮後，與其保鑣返回私家車。警員搜車後，檢獲3支分別長約70至90厘米的藤棍，以及一支長約65厘米的金屬鞋抽，遂拘捕「上海仔」及其餘4人。案件交由油尖警區反三合會行動組跟進。

▼ 7月13日案發後現場情況 ▼



7月13日案發後警方在場調查，後方七人車正是涉事車輛。（香港01記者攝）

翻查資料，「上海仔」郭永鴻開始廣為人知，是源於2012年特首選舉期間，多名梁振英競選陣營中人，與「上海仔」在內的多名江湖中人在流浮山小桃園酒家舉行飯局。

其後梁振英澄清他和競選辦成員不認識「上海仔」，也否認競選辦成員與江湖中人一同會見鄉紳選委拉票。「上海仔」接受報章訪問時則稱，自己現身是因為一名鄉事選委邀請，但他沒有透露該選委身分，又稱自己不認識梁振英。

「上海仔」郭永鴻在2012年特首選舉期間，因出席流浮山小桃園酒家飯局而成名。（網上圖片）

於2016年7月，「上海仔」乘飛機由布吉回港，隨即被在機場埋伏的警方有組織罪案及三合會調查科探員拘捕。當時他涉嫌「串謀勒索」、「串謀刑事恐嚇」及「串謀傷人」三宗罪被捕，先被押送至機場警署，入夜後再移送至灣仔警總，被扣留48小時，獲准保釋離開。

至2017年11月，「上海仔」再被警方拘捕，涉嫌在2007年1月至2012年7月，透過4個本地銀行戶口清洗黑錢，涉及金額超過一億港元。他扣查29小時後，獲淮保釋候查，其間不准許離港。惟他於2018年4月棄保潛逃，被警方通緝，至2020年11月由迪拜經泰國曼谷回港時，在香港國際機場被捕。